В Кривом Роге избили журналиста, который расследовал массовое убийство собак: видео 18+

В Кривом Роге сегодня, 18 июля, избили журналиста портала "Первый Криворожский" Николая Чирву, который готовился написать материал о жестоком обращении с животными.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

Отмечается, что инцидент произошел на территории КП "Скоростной трамвай", где журналист встретил человека, который представился ему как заместитель начальника охраны предприятия.

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Корреспондент приехал на территорию предприятия после сообщения читателей, что, вероятно, его сотрудники отравили стерилизованных бездомных собак. Но пообщаться репортер не успел – получил удар в лицо.

Конечно, просмотрев то ужасное видео, на котором тела животных, мы не могли стоять в стороне. Николай, прибыв на место, на территорию вошел беспрепятственно. Далее, встретив вот этого человека, который назвался заместителем начальника охраны, показал свое журналистское удостоверение и объяснил, что здесь делает. Однако дальше услышал только нецензурную брань, а затем Николая ударили в лицо с такой силой, что он чуть не упал,

– рассказала главный редактор "Первого Криворожского" София Скиба.

По ее словам, на место инцидента приехали правоохранители. Сейчас пострадавший журналист проходит судебно-медицинскую экспертизу.

"В телефонном режиме правоохранители сообщили нам, что сейчас решают, по какой статье будут открывать уголовное производство. Говорят, что в соответствии с предоставленными видеодоказательствами – а нападение на Николая успел зафиксировать его коллега – это статья 171. ", – добавила София Скиба.

Она отметила, что никто из руководителей коммунального предприятия не вышел на связь ни с редакцией, ни с потерпевшим журналистом, а также не опровергли ситуацию и относительно жестокого обращения с животными.

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В то же время, на видео, которое опубликовала активистка Ярослава Кривенко в Facebook, видно, как журналист Чирва обращается к мужчине с просьбой показать документы, а тот начинает их доставать и комментирует:

– Ты смотри, бл*ть, как вы с*ка, хохлы ох**ли.

– А ты россиянин?

– Да, я рроссиянин, бл*ть, – заявил мужчина и ударил журналиста рукой по лицу.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!

Также, активистка показала видео на которых видно, что собаки лежат на земле в предсмертных конвульсиях, а другие – кучей в яме, уже мертвые.