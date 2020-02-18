В Кривом Роге нашли пакет с расчлененным телом

Пакет с частью человеческого тела нашел прохожий на берегу пруда в Кривом Роге.

В Кривом Роге на берегу отстойников возле авторынка "Терминал" прохожий нашел в пакете расчлененное человеческое тело. Об этом сообщает "Рудана".

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Криворожец шел на работу, когда увидел пакет. У тела нет рук, ног и головы, только туловище.



В пакете было только туловище / Фото: Рудана

На месте происшествия работают правоохранители и судебно-медицинские эксперты. Водолазы должны обследовать пруд.



Расчлененное тело нашел прохожий / Фото: Рудана



На месте работают правоохранители и судмедэксперты / Фото: Рудана