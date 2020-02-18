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      В Кривом Роге нашли пакет с расчлененным телом

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      В криворожском пруду нашли расчлененное тело / rudana.com.ua

      Пакет с частью человеческого тела нашел прохожий на берегу пруда в Кривом Роге.

      В Кривом Роге на берегу отстойников возле авторынка "Терминал" прохожий нашел в пакете расчлененное человеческое тело. Об этом сообщает "Рудана".

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      Криворожец шел на работу, когда увидел пакет. У тела нет рук, ног и головы, только туловище.

      Кривий Ріг поліція
      В пакете было только туловище / Фото: Рудана

      На месте происшествия работают правоохранители и судебно-медицинские эксперты. Водолазы должны обследовать пруд.

      труп поліція Кривий Ріг
      Расчлененное тело нашел прохожий / Фото: Рудана

      Кривий Ріг поліція тіло труп
      На месте работают правоохранители и судмедэксперты / Фото: Рудана

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Новости Кривого Рога Криминал
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