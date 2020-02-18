В Кривом Роге нашли пакет с расчлененным телом
Пакет с частью человеческого тела нашел прохожий на берегу пруда в Кривом Роге.
В Кривом Роге на берегу отстойников возле авторынка "Терминал" прохожий нашел в пакете расчлененное человеческое тело. Об этом сообщает "Рудана".
Читайте также: В Киеве задержали мужчину, которого разыскивают в России за убийство
Криворожец шел на работу, когда увидел пакет. У тела нет рук, ног и головы, только туловище.
В пакете было только туловище / Фото: Рудана
На месте происшествия работают правоохранители и судебно-медицинские эксперты. Водолазы должны обследовать пруд.
Расчлененное тело нашел прохожий / Фото: Рудана
На месте работают правоохранители и судмедэксперты / Фото: Рудана
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии