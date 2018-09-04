В леггинсах, кроссовках и шляпе: Анджелина Джоли поразила необычным видом

Голливудская актриса Анджелина Джоли все чаще стала появляться на публике. Так, на фоне слухов о психических расстройствах Джоли удивляла всех своими роскошными видами.

Так, Джоли неоднократно выходит на прогулку с детьми в элегантных платьях и туфлях на каблуках. На этот раз женщина попала в объективы папарацци в непривычном для нее спортивном стиле.

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Об этом сообщает издание Daily Mail. Для выхода Анджелина выбрала леггинсы и кроссовки Nike, дополнив свой образ соломенной шляпой и очками-авиаторами.



Анджелина Джоли

Отмечается, что знаменитость с четырьмя её младшими детьми – Шайло, Вивьен, Нокс и Захарой – возвращались с хайкинга.

Напомним, что Анджелина Джоли уже два года борется с бывшим мужем Брэдом Питтом за опеку над шестью детьми. Согласно новому решению суда, Джоли обязана позволить Питту видеться с детьми через день.