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      В матче НБА баскетболист подвергся ужасной травме и не смог самостоятельно покинуть паркет

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      Игрока Оклахомы после травмы забрали на носилках
      Игрока Оклахомы после травмы забрали на носилках / espn.com

      Игрок баскетбольной команды "Оклахома" Нерленс Ноэл в матче регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты" получил ужасную травму.

      Во время одной из атак "Тимбервулвз" Эндрю Виггинс пошел на кольцо и в прыжке попал локтем в лицо Ноэля.

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      После этого баскетболист рухнул на паркет. Центровой долго получал помощь от врачей, после чего его унесли с площадки на носилках под аплодисменты публики.

       

       

      Отметим, что поединок завершился со счетом 117:119 в пользу "Миннесоты".

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      Теги: Спорт Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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