В матче НБА баскетболист подвергся ужасной травме и не смог самостоятельно покинуть паркет
Игрок баскетбольной команды "Оклахома" Нерленс Ноэл в матче регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты" получил ужасную травму.
Во время одной из атак "Тимбервулвз" Эндрю Виггинс пошел на кольцо и в прыжке попал локтем в лицо Ноэля.
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После этого баскетболист рухнул на паркет. Центровой долго получал помощь от врачей, после чего его унесли с площадки на носилках под аплодисменты публики.
Отметим, что поединок завершился со счетом 117:119 в пользу "Миннесоты".
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Источник: 24 Канал
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