В Мексике расстреляли 6 болельщиков, которые смотрели матч сборной на ЧМ-2018

В субботу, 23 июня, в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес 6 человек были убиты во время просмотра футбольного матча между национальной сборной и командой из Южной Кореи на Чемпионате мира.

Об этом сообщает El Universal.

Издание уточнило, что 7 мужчин собрались в гараже частного дома, чтобы поболеть за мексиканскую сборную. Когда люди расставили столы, стулья, включили телевизор, открыли пиво и начали смотреть игру, в помещение ворвались вооруженные лица и открыли стрельбу по болельщикам.

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Шестеро мужчин погибли на месте, еще один был ранен.