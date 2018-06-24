В Мексике расстреляли 6 болельщиков, которые смотрели матч сборной на ЧМ-2018
В субботу, 23 июня, в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес 6 человек были убиты во время просмотра футбольного матча между национальной сборной и командой из Южной Кореи на Чемпионате мира.
Об этом сообщает El Universal.
Издание уточнило, что 7 мужчин собрались в гараже частного дома, чтобы поболеть за мексиканскую сборную. Когда люди расставили столы, стулья, включили телевизор, открыли пиво и начали смотреть игру, в помещение ворвались вооруженные лица и открыли стрельбу по болельщикам.
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Шестеро мужчин погибли на месте, еще один был ранен.
Источник: 24 Канал
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