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      В Минэкономики подсчитали, какой будет реальная зарплата украинцев в 2020 году

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      Сергей Николайчук рассказал, какой в 2020 году будет реальная зарплата / landlord.ua

      В 2020 году размер реальной зарплаты украинцев вырастет примерно на 8-9%. Однако из-за замедления уровня инфляции номинальный рост зарплат уменьшится.

      О том, какой будет реальная платежеспособность полученных украинцами денег, сообщил заместитель министра развития экономики Сергей Николайчук.

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      Относительно зарплаты мы ожидаем, что в реальном измерении, то есть скорректированные на инфляцию, ее темпы будут сохраняться на уровне прошлого года. То есть 8-9% роста увидим в этом году,
      – заявил Николайчук.

      По его словам, уровень инфляции в Украине значительно сократился и по итогам января составляет менее 4% в годовом измерении. А это значит, что номинальный рост зарплат также уменьшится. Хотя реальная платежеспособность денег все же вырастет на 8-9%.

      К слову, ранее министр экономики Тимофей Милованов заявил, что реальная зарплата украинцев в 2020 вырастет на 10%.

      Что такое номинальная и реальная зарплаты? Номинальная зарплата –  сумма денег, которую получает работник за выполненную работу. Реальная заработная плата –  это сумма материальных благ и услуг, которые можно приобрести за номинальную зарплату.

      Обратите внимание! Средняя заработная плата в Украине в декабря 2019 года увеличилась на 16% по сравнению с декабрем 2018 года. Теперь она составляет 12 тысяч 264 грн. Больше всего зарабатывают в Киеве.

      зарплата
      Средняя зарплата по Украине выросла / Инфографика 24 канал

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Инфляция Деньги Зарплата Министерство экономического развития и торговли
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