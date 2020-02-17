В Минэкономики подсчитали, какой будет реальная зарплата украинцев в 2020 году

В 2020 году размер реальной зарплаты украинцев вырастет примерно на 8-9%. Однако из-за замедления уровня инфляции номинальный рост зарплат уменьшится.

О том, какой будет реальная платежеспособность полученных украинцами денег, сообщил заместитель министра развития экономики Сергей Николайчук.

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Относительно зарплаты мы ожидаем, что в реальном измерении, то есть скорректированные на инфляцию, ее темпы будут сохраняться на уровне прошлого года. То есть 8-9% роста увидим в этом году,

– заявил Николайчук.

По его словам, уровень инфляции в Украине значительно сократился и по итогам января составляет менее 4% в годовом измерении. А это значит, что номинальный рост зарплат также уменьшится. Хотя реальная платежеспособность денег все же вырастет на 8-9%.

К слову, ранее министр экономики Тимофей Милованов заявил, что реальная зарплата украинцев в 2020 вырастет на 10%.

Что такое номинальная и реальная зарплаты? Номинальная зарплата – сумма денег, которую получает работник за выполненную работу. Реальная заработная плата – это сумма материальных благ и услуг, которые можно приобрести за номинальную зарплату.

Обратите внимание! Средняя заработная плата в Украине в декабря 2019 года увеличилась на 16% по сравнению с декабрем 2018 года. Теперь она составляет 12 тысяч 264 грн. Больше всего зарабатывают в Киеве.



Средняя зарплата по Украине выросла / Инфографика 24 канал