В Минздраве назвали вредную привычку, более опасную чем наркотики

Курение вызывает более сильную зависимость, чем наркотики. Только в Украине в среднем ежегодно умирает 85 тысяч человек от болезней, связанных с этой опасной привычкой. Курение провоцирует развитие более 25 болезней, среди которых сердечно-сосудистые и онкозаболевания.

Об этом рассказал генеральный директор ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Владимир Курпита, сообщает "Укринформ".

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Он отметил, что курение в первые 30 минут после пробуждения является доказательством большой табачной зависимости. И электронные сигареты отнюдь не помогают пережить синдром отказа от сигарет.

Специалисты ВОЗ и Центра общественного здоровья МОЗ Украины презентовали профессиональный сервис по оказанию помощи в отказе от курения – он является конфиденциальным и бесплатным.

По мнению главного врача Киевского городского центра здоровья Отто Стойки, указание на пачках сигарет номера горячей линии для тех, кто хочет избавиться от табачной зависимости могло бы стать неплохим инструментом пропаганды.

В Канаде, когда ввели надписи на пачках сигарет, количество курильщиков уменьшилось вдвое. Мы призываем людей бросить курить в любом возрасте,

– отметил он.

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