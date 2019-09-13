В мэрии Днепра – масштабные обыски из-за моста, за который спорили Филатов и Зеленский: детали

В городском совете Днепра правоохранители с утра проводят обыски. Вероятнее всего, их визит связан с хищением бюджетных средств, в том числе во время капитального ремонта Центрального моста.

Из-за этой переправы, кстати, в июле поспорили президент Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов. Тогда Филатов пообещал главе государства добровольно уйти в отставку, если мост не отремонтируют до 14 сентября. Мэр Днепра так спешил выиграть спор, что открыл переправу на неделю раньше.

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Теперь же правоохранители ищут в городском совете Днепра доказательства хищения бюджетных средств во время капремонта Центрального моста города. По информации ряда местных СМИ, в этом деле уже даже успели вручить подозрение заместителю Филатова – Михаилу Лысенко.

Как пишет "Днепроград", обыски, которые проходят в здании мэрии Днепра, являются одними из самых масштабных за каденцию Филатова. Известно также, что правоохранителей пытались не пускать в некоторые части здания городского совета.

Интересно, что прокуратура Днепропетровской области еще в начале августа проводила следственные действия на Центральном мосту. Тогда правоохранители изъяли образцы бетона и направили их эксперту для исследования.



Фото, сделанное на мосту во время следственных действий/ прессслужба прокуратуры

По словам директора Центра исследования проблем гражданского общества Виталия Кулика, обыски проводит СБУ совместно с работниками прокуратуры.

Что известно о Новом или Центральном мосте в Днепре?

Его открыли в 1966 году. С тех пор мост существенно разрушился. В частности, на пешеходной части износилось покрытие – огромные дыры угрожали пешеходам если не провалом, то потерей вещей. Кроме того, "износились" и ограждения, и опоры освещения, а также – гидроизоляция, стойки опор и фундамент.



В рамках капитального ремонта, который начали в 2017 году на мосту переделали электрические сети, мостовое полотно, навигационную сигнализацию, наружное освещение, контактные сети троллейбуса и тому подобное.



Несмотря на то, что мост открыли еще 7 сентября, в эксплуатацию его так и не сдали из-за значительных нарушений во время ремонта.