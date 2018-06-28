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В моде натуральность: как девушки воссоздают образ Меган Маркл

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

В онлайн-магазине Asda появилось косметическое средство для создания веснушек как у герцогини Сассекской Меган Маркл.

Как пишет The Sun, карандаш под названием George Crayon Contour можно купить за четыре доллара.

Читайте также: Некоролевские привычки Меган Маркл: что запрещается делать герцогине

"Естественность и веснушки сейчас в моде! Выбирайте корректор-контур, чтобы воссоздать прекрасные веснушки Меган. Чем больше веснушек, тем лучше!" – говорится в описании продукта.

Меган Маркл

Как известно, Меган Маркл появилась на свадьбе с принцем Гарри с минимальным количеством макияжа.

Меган Маркл на свадебной церемонии

Естественный образ герцогини очень понравился ее поклонницам, которые перестали маскировать тональным кремом свои веснушки и делятся своими фотографиями без косметики в соцсетях с хештегом #freckleslikemeghan ("веснушки как у Меган"), #frecklesfordays и #frecklegang.

Как сделать свадебный макияж Меган Маркл: видео

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Макияж Красота
Источник: 24 Канал
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