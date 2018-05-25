21:27
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 16°C
  • суббота
    22°C 14°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

В общественном транспорте Киева заработал бесплатный Wi-Fi

48 Читати новину українською
В центре Киева в общественном транспорте столицы заработал бесплатный Wi-Fi
В центре Киева в общественном транспорте столицы заработал бесплатный Wi-Fi / slovoidilo.ua

В центре Киева, а также в наземном общественном транспорте столицы появился бесплатный Wi-Fi. Его появление приурочено ко Дню города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Читайте также: В Киеве тестируют "умный" троллейбус повышенной комфортности

Бесплатный Wi-Fi оборудуют в центральной части столицы и на основных туристических маршрутах: в парке имени Тараса Шевченко, на станциях метро "Золотые Ворота", "Дворец Спорта", "Майдан Независимости", а также на Михайловской, Софиевской, Контрактовой и Почтовой площадях. Кроме этого, вблизи НСК "Олимпийский" и в районе Фуникулера.

Также Назаров отметил, что во всем наземном общественном транспорте, а именно в 1211 троллейбусах, трамваях и автобусах тоже заработал бесплатный Wi-Fi.

Такой подарок ко Дню города киевлянам и гостям столицы сделала мэрия совместно с командой Kyiv Smart City и КП "Киевпастранс".

 

Теги: Новости политики Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
сегодня, 20:18 Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
178
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
сегодня, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 1241
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
сегодня, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 1117
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
сегодня, 14:22 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 412
Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
сегодня, 12:07 Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
Наталія Лебідь 1269
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук