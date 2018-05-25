В общественном транспорте Киева заработал бесплатный Wi-Fi

В центре Киева, а также в наземном общественном транспорте столицы появился бесплатный Wi-Fi. Его появление приурочено ко Дню города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

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Бесплатный Wi-Fi оборудуют в центральной части столицы и на основных туристических маршрутах: в парке имени Тараса Шевченко, на станциях метро "Золотые Ворота", "Дворец Спорта", "Майдан Независимости", а также на Михайловской, Софиевской, Контрактовой и Почтовой площадях. Кроме этого, вблизи НСК "Олимпийский" и в районе Фуникулера.

Также Назаров отметил, что во всем наземном общественном транспорте, а именно в 1211 троллейбусах, трамваях и автобусах тоже заработал бесплатный Wi-Fi.

Такой подарок ко Дню города киевлянам и гостям столицы сделала мэрия совместно с командой Kyiv Smart City и КП "Киевпастранс".