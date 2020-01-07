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      В общежитии Одессы произошел взрыв: сколько людей пострадало

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      Взрыв в общежитии города Одессы / od.npu.gov.ua

      В общежитии города Одессы во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты. Трое пострадавших доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

      Известно, что жители общежития распивали алкогольные напитки на кухне общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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      "Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся", – рассказали в полиции.

      На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками. А также устанавливается место нахождения подозреваемого.

      Смотрите фото со взрыва в общежитии:

      Смотрите видео от Национальной полиции​:

       

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Полиция Новости Украины Новости Одессы Криминальные новости Криминал Взрыв
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