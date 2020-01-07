В общежитии Одессы произошел взрыв: сколько людей пострадало
В общежитии города Одессы во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты. Трое пострадавших доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями.
Известно, что жители общежития распивали алкогольные напитки на кухне общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Читайте также: Взрыв в клубе на Тернопольщине: в каком состоянии находятся дети
"Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся", – рассказали в полиции.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками. А также устанавливается место нахождения подозреваемого.
Смотрите фото со взрыва в общежитии:
Смотрите видео от Национальной полиции: