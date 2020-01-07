В общежитии Одессы произошел взрыв: сколько людей пострадало

В общежитии города Одессы во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты. Трое пострадавших доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

Известно, что жители общежития распивали алкогольные напитки на кухне общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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"Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся", – рассказали в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками. А также устанавливается место нахождения подозреваемого.

Смотрите фото со взрыва в общежитии:

Смотрите видео от Национальной полиции​: