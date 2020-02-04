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      В Одессе джип со спецсигналами и выстрелами "летал" по городу – видео

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      Джип со спецсигналами "летает" по Одессе / xydessa.com

      В Одессе местные жители сняли на видео дорогой внедорожник, который на большой скорости ездил по городу. При этом из машины раздавались спецсигналы с выстрелами.

      Жители Одессы зафиксировали на видео джип, который "летал" по дорогам города. Об этом сообщает Xydessa.com.

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      Внедорожник был на киевских номерах и из него звучали спецсигналы с выстрелами, которые пугали прохожих и водителей.

      Внедорожник со спецсигналами "летает" по Одессе – видео 18+:

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Одессы Криминальные новости Криминал
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