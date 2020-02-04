В Одессе джип со спецсигналами и выстрелами "летал" по городу – видео

В Одессе местные жители сняли на видео дорогой внедорожник, который на большой скорости ездил по городу. При этом из машины раздавались спецсигналы с выстрелами.

Жители Одессы зафиксировали на видео джип, который "летал" по дорогам города. Об этом сообщает Xydessa.com. Читайте также: Массовая драка со стрельбой в Харькове: появилось видео стычки и взрыва Внедорожник был на киевских номерах и из него звучали спецсигналы с выстрелами, которые пугали прохожих и водителей. Внедорожник со спецсигналами "летает" по Одессе – видео 18+: