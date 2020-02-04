В Одессе джип со спецсигналами и выстрелами "летал" по городу – видео
В Одессе местные жители сняли на видео дорогой внедорожник, который на большой скорости ездил по городу. При этом из машины раздавались спецсигналы с выстрелами.
Жители Одессы зафиксировали на видео джип, который "летал" по дорогам города. Об этом сообщает Xydessa.com.
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Внедорожник был на киевских номерах и из него звучали спецсигналы с выстрелами, которые пугали прохожих и водителей.
Внедорожник со спецсигналами "летает" по Одессе – видео 18+:
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