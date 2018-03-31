В Одессе накануне "Юморины" состоялся забег в смешных костюмах

В субботу, 31 марта, в Одессе в рамках Юморины состоялся забег в смешных костюмах International Fun Run, который организовала общественная организация Sport Socium.

Об этом сообщает Департамент культуры Одесского горсовета.

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Забег состоялся уже во второй раз. Принять участие в нем мог любой желающий, ведь дистанция – только 1200 метров. Более 50 человек в костюмах "Скорой помощи", тигренка, львенка, в пижамах, с флагами Юморины и различных национальностей пробежали по Дерибасовской и Приморскому бульвару.

"Яркий, солнечный костюм – хочется уже весны. Одесса – город юмора, почему не принять участие? Это всегда весело, позитивно. Спорт и юмор – неразделимы", – сказала участница забега Галина Полякова.