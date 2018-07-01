В Одессе отметили День Военно-Морских Сил: каким подарком пополнилась армия

26-ю годовщину Военно-Морских Сил сегодня, 1 июля, отмечают в Украине. Праздничные мероприятия уже 4-й год подряд проводят в Одессе, ведь после аннексии Крыма именно там дислоцируется наш флот. Показ военной техники, награждения и чествования павших героев – таким было нынешнее празднование.

Утром на главном причале Одессы – личный состав Военно-Морских Сил Украины. В день профессионального праздника о службе и достижениях военные говорят неохотно, но радуются что ценность их труда признают.

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"Это очень приятно, любом служащему приятно получать именное огнестрельное оружие. Это одна из самых высоких наград за заслуги во время боевых действий", – прокомментировал командир бригады морской пехоты Андрей Гнатов.

Это отличие Минобороны за укрепление обороноспособности. Служу 20 лет. Очень приятно, когда твоя деятельность, все, что ты делаешь, замечается,

– рассказал капитан 2-го ранга Роман Руденский.

В этот день не могли не вспомнить о коллегах, ставших жертвами войны на Востоке. За более чем четыре года боевых действий на Донбассе Военно-Морские Силы Украины потеряли 51 бойца. Этот день для военных моряков стал возможностью заявить о своей позиции и быть услышанными.



На главном причале Одессы – личный состав Военно-Морских Сил Украины



Этот день для военных моряков стал возможностью заявить о своей позиции



Они присоединились к всемирной акции в поддержку Сенцова

Служащие присоединились к всемирной акции в поддержку Олега Сенцова. Они устроили флешмоб: держали плакаты с призывами "Save Oleg Sentsov".

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1 июля, в честь праздника, армия пополнилась четырьмя малыми бронированными артиллерийскими катерами. Их включили в состав ВМС Украины. А флаги для флагштоков командирам вручил министр обороны Степан Полторак.



Министр обороны Степан Полторак посетил Одессу



Армия пополнилась четырьмя малыми бронированными артиллерийскими катерами



Полторак вручил флаги для флагштоков командирам

Это уже вторая партия таких артиллерийских катеров. В прошлом году к украинскому флоту зачислили еще две военные единицы. Новые катера символически носят названия украинских городов – это Лубны, Кременчуг, Никополь и Вышгород.

Во время испытаний на Черном море все недостатки и пожелания экипажа представители завода "Кузница на Рыбацком" учли, доработали катера, которые успешно прошли испытания, показали хорошие характеристики,

– отметил командир катера Лубны Иван Долгих.

Неподалеку от морского вокзала устроили показ военной техники во главе с флагманом флота "Гетьман Сагайдачный". Всего к празднованию Дня Военно-Морских Сил привлекли 15 боевых кораблей. Посмотреть, чем способен обороняться отечественный флот, могли все желающие.