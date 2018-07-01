17:56
1 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
16°C 10°C
  • понедельник
    14°C 10°C
  • вторник
    18°C 12°C
  • среда
    23°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Одессе отметили День Военно-Морских Сил: каким подарком пополнилась армия

208 Читати новину українською

26-ю годовщину Военно-Морских Сил сегодня, 1 июля, отмечают в Украине. Праздничные мероприятия уже 4-й год подряд проводят в Одессе, ведь после аннексии Крыма именно там дислоцируется наш флот. Показ военной техники, награждения и чествования павших героев – таким было нынешнее празднование.

Утром на главном причале Одессы – личный состав Военно-Морских Сил Украины. В день профессионального праздника о службе и достижениях военные говорят неохотно, но радуются что ценность их труда признают.

Читайте также: В Украине отмечают День Военно-Морских сил: поздравления от Порошенко

"Это очень приятно, любом служащему приятно получать именное огнестрельное оружие. Это одна из самых высоких наград за заслуги во время боевых действий", – прокомментировал командир бригады морской пехоты Андрей Гнатов.

Это отличие Минобороны за укрепление обороноспособности. Служу 20 лет. Очень приятно, когда твоя деятельность, все, что ты делаешь, замечается,
– рассказал капитан 2-го ранга Роман Руденский.

В этот день не могли не вспомнить о коллегах, ставших жертвами войны на Востоке. За более чем четыре года боевых действий на Донбассе Военно-Морские Силы Украины потеряли 51 бойца. Этот день для военных моряков стал возможностью заявить о своей позиции и быть услышанными.

одеса вмс зсу
На главном причале Одессы – личный состав Военно-Морских Сил Украины


Этот день для военных моряков стал возможностью заявить о своей позиции

вмс зсу одеса
Они присоединились к всемирной акции в поддержку Сенцова

Служащие присоединились к всемирной акции в поддержку Олега Сенцова. Они устроили флешмоб: держали плакаты с призывами "Save Oleg Sentsov".

Читайте также: Потери ВМС Украины за время войны на Донбассе: Турчинов назвал количество

1 июля, в честь праздника, армия пополнилась четырьмя малыми бронированными артиллерийскими катерами. Их включили в состав ВМС Украины. А флаги для флагштоков командирам вручил министр обороны Степан Полторак.

полторак
Министр обороны Степан Полторак посетил Одессу

полторак
Армия пополнилась четырьмя малыми бронированными артиллерийскими катерами

полторак
Полторак вручил флаги для флагштоков командирам

Это уже вторая партия таких артиллерийских катеров. В прошлом году к украинскому флоту зачислили еще две военные единицы. Новые катера символически носят названия украинских городов – это Лубны, Кременчуг, Никополь и Вышгород.

Во время испытаний на Черном море все недостатки и пожелания экипажа представители завода "Кузница на Рыбацком" учли, доработали катера, которые успешно прошли испытания, показали хорошие характеристики,
– отметил командир катера Лубны Иван Долгих.

Неподалеку от морского вокзала устроили показ военной техники во главе с флагманом флота "Гетьман Сагайдачный". Всего к празднованию Дня Военно-Морских Сил привлекли 15 боевых кораблей. Посмотреть, чем способен обороняться отечественный флот, могли все желающие.

Автор: Ирина Карпюк
Теги: Новости Украины Водный транспорт Новости Одессы Степан Полторак Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
сегодня, 16:02 Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
Злой Одессит 6246
Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
сегодня, 12:01 Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
Володимир Співаковський 691
Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
сегодня, 08:44 Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
Ольга Черненко 691
В Украине начали действовать правила округления суммы: как это работает
сегодня, 07:01 В Украине начали действовать правила округления суммы: как это работает
1899
Как привлечь в армию качественный личный состав?
30 июня, 22:01 Как привлечь в армию качественный личный состав?
Юрій Бутусов 1530
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук