В Одессе "титушки" напали на людей, потому что те заблокировали незаконную застройку: видео
Драку устроили утром 25 октября на Гагаринском плато, где местные жители заблокировали строительство многоквартирного жилого комплекса. Нанятые "титушки" набросились на протестующих и распылили газ.
Инцидент произошел на глазах у правоохранителей.
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Сейчас пострадавшие поехали в отделение полиции писать заявления об избиении.
Смотрите видео избиения людей "титушками":
Неравнодушные граждане приходят под строительство дежурить почти весь день. Однако "титушки" снесли блок-пост местных жителей у незаконного строительства.
Смотрите видеокомментарий активистов в Одессе:
Отметим, что застройку признали незаконной после митинга в начале 2019 года, но впоследствии строительство возобновилось.
Так выглядит незаконная застройка