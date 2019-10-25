16:59
25 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин помогает Африке. Россия без зэков
      Вєсті Кремля
      21:27, 24 октября
      Вести.UA: Депутатский обмен с РФ. Кто следит за "слугами народа"
      Вєсті.UA
      19:56, 24 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      В Одессе "титушки" напали на людей, потому что те заблокировали незаконную застройку: видео

      104 Читати новину українською
      В Одессе "титушки" напали на людей, потому что те заблокировали незаконную застройку
      В Одессе "титушки" напали на людей, потому что те заблокировали незаконную застройку / Скриншот из видео 24 канала

      Драку устроили утром 25 октября на Гагаринском плато, где местные жители заблокировали строительство многоквартирного жилого комплекса. Нанятые "титушки" набросились на протестующих и распылили газ.

      Инцидент произошел на глазах у правоохранителей.

      Читайте также: В Одесской области маршрутка с пассажирами во время движения провалилась под землю: видео

      Сейчас пострадавшие поехали в отделение полиции писать заявления об избиении.

      Смотрите видео избиения людей "титушками":

      Неравнодушные граждане приходят под строительство дежурить почти весь день. Однако "титушки" снесли блок-пост местных жителей у незаконного строительства.

      Смотрите видеокомментарий активистов в Одессе:

      Отметим, что застройку признали незаконной после митинга в начале 2019 года, но впоследствии строительство возобновилось.

      Так виглядає незаконна забудова
      Так выглядит незаконная застройка

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 34 человека: загадочной болезни дали название
      сегодня
      8897
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Строительство Титушки Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      сегодня , 14:50 Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      Сергій Фурса 1678
      "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      сегодня , 13:30 "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      Віталій Шабунін 504
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      сегодня , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      336
      Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      сегодня , 12:14 Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      Злой Одессит 3163
      Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы
      сегодня , 08:42 Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы
      Поліна Костюк 8640
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук