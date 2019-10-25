В Одессе "титушки" напали на людей, потому что те заблокировали незаконную застройку: видео

Драку устроили утром 25 октября на Гагаринском плато, где местные жители заблокировали строительство многоквартирного жилого комплекса. Нанятые "титушки" набросились на протестующих и распылили газ.

Инцидент произошел на глазах у правоохранителей.

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Сейчас пострадавшие поехали в отделение полиции писать заявления об избиении.

Смотрите видео избиения людей "титушками":

Неравнодушные граждане приходят под строительство дежурить почти весь день. Однако "титушки" снесли блок-пост местных жителей у незаконного строительства.

Смотрите видеокомментарий активистов в Одессе:

Отметим, что застройку признали незаконной после митинга в начале 2019 года, но впоследствии строительство возобновилось.



Так выглядит незаконная застройка