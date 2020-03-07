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      В Одессе трое полицейских похитили женщину прямо у отделения

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      В Одессе правоохранители расследуют похищение 30-летней местной жительницы, совершенное тремя мужчинами. Предварительно, похитителями могут быть трое местных полицейских, а само похищение произошло у райотдела милиции.

      Сама одесситка рассказала, что трое мужчин в течение часа держали ее в машине, требуя деньги. Об этом сообщает полиция в Одесской области.

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      Правоохранители установили, что похитителями могут быть трое полицейских, поэтому было назначено дополнительное служебное расследование. Местное издание "Думская" даже указывает, о каких именно полицейских идет речь:

      • капитан полиции Константин П.;
      • старший лейтенант Алексей Г.;
      • лейтенант Олег М.

      Похищение произошло сразу же рядом с Малиновским райотделом милиции, где работают трое подозреваемых. Они похитили женщину, бросили ее в автомобиль, рот заклеили скотчем, а руки связали.

      После этого пострадавшую одесситку целый час возили по городу, обвиняя ее в "торговле наркотиками". Похитители требовали 10 тысяч долларов, чтобы "замять" дело.

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      Когда похитители так и не смогли ничего добиться, они выбросили женщину из автомобиля и скрылись. Пострадавшая обратилась к коллегам горе-похитителей, поэтому тех довольно легко и быстро смогли найти и задержать.

      Из-за похищения одесситки полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Похитителям за такое преступление грозит до пяти лет за решеткой.

      Малиновский участок одесской полиции: карта

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Похищение Новости Одессы Полиция
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