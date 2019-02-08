В Одессе задержали на взятке начальника вокзала

Начальника одесского вокзала Олега Сироту задержали в четверг вечером по подозрению в систематическом вымогательстве и получении взяток.

Об этом сообщило издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте также: Михайлик требует экспертизу пули за рубежом, чтобы украинские следователи не сфальсифицировали доказательства

Отмечается, что Сироту задержали прямо в здании вокзала, который окружила полиция. После задержания на вокзале и в кабинете начальника были проведены обыски.

Он систематически требовал и получал по 200-300 долларов у предпринимателей, работавших на территории вокзала. Занимается им областная прокуратура, управление по защите экономики и следствие ГУНП,

– говорится в сообщении.

Источник в ГУНП в Одесской области сообщил изданию УНИАН что Сироту задержали во время получения очередной взятки в размере 7000 гривен.

Что известно об Олеге Сироте?Когда-то известный чиновник, занимавший должность председателя Малиновской райадминистрации, возглавлял управление инженерной защиты территории и развития побережья горсовета и был начальником главного управления развития инфраструктуры и энергообеспечения областной администрации.