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      В Одессе задержали на взятке начальника вокзала

      16 Читати новину українською
      Одесский вокзал
      Одесский вокзал / Фото из открытых источников

      Начальника одесского вокзала Олега Сироту задержали в четверг вечером по подозрению в систематическом вымогательстве и получении взяток.

      Об этом сообщило издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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      Отмечается, что Сироту задержали прямо в здании вокзала, который окружила полиция. После задержания на вокзале и в кабинете начальника были проведены обыски.

      Он систематически требовал и получал по 200-300 долларов у предпринимателей, работавших на территории вокзала. Занимается им областная прокуратура, управление по защите экономики и следствие ГУНП,
      – говорится в сообщении.

      Источник в ГУНП в Одесской области сообщил изданию УНИАН что Сироту задержали во время получения очередной взятки в размере 7000 гривен.

      Что известно об Олеге Сироте?Когда-то известный чиновник, занимавший должность председателя Малиновской райадминистрации, возглавлял управление инженерной защиты территории и развития побережья горсовета и был начальником главного управления развития инфраструктуры и энергообеспечения областной администрации.

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      Теги: Взятка Полиция Новости Одессы Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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