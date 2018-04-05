В Одессе задержали врача, который мог упрятать мужчину в психушку за 1 тысячу долларов

Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками СБУ и следователями Главного управления Национальной полиции в области разоблачили "на горячем" одного из врачей медицинского учреждения в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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"Медицинский работник Коммунального предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" требовала и получила от гражданки 1000 долларов США взятки за помещение в больницу ее отца и дальнейшее оформление документов для проведения экспертизы", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 354 УК Украины (подкуп работника предприятия, учреждения, совмещенный с вымогательством).