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      В Одесской области таможенники изъяли 8 тысяч контрабандных кубиков Рубика: фото

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      На таможне изъяли партию поддельных кубиков Рубика / Фейсбук Максима Нефедова

      На таможне изъяли 8 тысяч кубиков Рубика за нарушение авторского права. Стоимость аналогичной партии оригинальных игрушек составляет свыше 3 миллионов гривен.

      О контрабанде сообщил в фейсбуке глава Гостаможни Максим Нефедов.

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      Одесские таможенники выявили почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика,
      – написал Нефедов.

      кубик рубика
      На таможне задержали партию кубиков Рубика / Фейсбук Максима Нефедова

      Он напомнил, что бренд британской Rubik’s Brand Limited выпускает "официальные" игрушки, которые изобрел венгерский скульптор Эрнё Рубик.

      Представители правообладателя направили в таможню заключение исследования. В нем указано, что головоломки маркированы знаком, который очень похож на знак компании Rubik’s Brand Limited.

      кубик рубика
      Игрушки маркированы знаком, похожим на оригинальный / Фейсбук Максима Нефедова

      По словам Нефедова, стоимость оригинальных кубиков Рубика, которые могли бы не попасть на рынок из-за поддельных игрушек, составляет свыше 3 миллионов гривен.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Контрабанда Максим Нефедов Государственная таможенная служба Новости Одессы
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