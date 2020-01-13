В Одесской области таможенники изъяли 8 тысяч контрабандных кубиков Рубика: фото

На таможне изъяли 8 тысяч кубиков Рубика за нарушение авторского права. Стоимость аналогичной партии оригинальных игрушек составляет свыше 3 миллионов гривен.

О контрабанде сообщил в фейсбуке глава Гостаможни Максим Нефедов.

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Одесские таможенники выявили почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика,

– написал Нефедов.



На таможне задержали партию кубиков Рубика / Фейсбук Максима Нефедова

Он напомнил, что бренд британской Rubik’s Brand Limited выпускает "официальные" игрушки, которые изобрел венгерский скульптор Эрнё Рубик.

Представители правообладателя направили в таможню заключение исследования. В нем указано, что головоломки маркированы знаком, который очень похож на знак компании Rubik’s Brand Limited.



Игрушки маркированы знаком, похожим на оригинальный / Фейсбук Максима Нефедова

По словам Нефедова, стоимость оригинальных кубиков Рубика, которые могли бы не попасть на рынок из-за поддельных игрушек, составляет свыше 3 миллионов гривен.