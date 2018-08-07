В одном из университетов Киева сообщили о рейдерском захвате

Открытый международный университет развития человека "Украина", который расположен в Киеве, заявляет о рейдерском захвате.

Об этом говорится в сообщении учебного заведения.

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"Прямо сейчас в университет привезенные молодые люди спортивного телосложения, которых еще называют титушки, осуществили рейдерский захват корпуса университета", заявили в университете.

Президент университета Петр Таланчук сообщил в комментарии "Громадському радио", что неизвестные в балаклавах прибыли и заблокировали один из корпусов университета около 17:00.

В незаконный способ это все происходит. Приехала группа из 50 человек где-то, два автобуса. Девушек за руки вели, вытаскивали из кабинетов,

– отметил Таланчук.

На момент нападения на один из корпусов в нем было около 100 работников учреждения.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила журналистам, что, по предварительной информации, произошел конфликт между арендодателем и арендатором. Сейчас устанавливаются детали происшествия, полиция опрашивает присутствующих.