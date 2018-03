В офисы компании Cambridge Analytica пришли с обысками

Полиция Великобритании начала обыски в компании Cambridge Analytica, которая похитила личные данные более 50 миллионов пользователей в Facebook для нужд предвыборной кампании Дональда Трампа. Разрешение на обыск дал суд.

По данным журналистов Sky News, обыски в Cambridge Analytica проводят 18 полицейских, сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, скандал вокруг компании разгорелся 17 марта после расследования The New York Times и The Guardian, которые установили, что профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, в том числе компании Cambridge Analytica. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году.



После этого Facebook оказалась под огнем критики, акции компании по итогам торгов 19 марта упали в цене на 7%. История также повлекла за собой снижение котировок бумаг технологических компаний по всему миру. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг отреагировал на огромный скандал вокруг Facebook и отметил, что компания несет ответственность за защиту данных пользователей. И если она не может этого сделать, значит не заслуживает того, чтобы предоставлять услуги пользователям.