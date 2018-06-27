В ООН отметили опасную эпидемию, которая распространяется по миру

Злоупотребление опиоидными препаратами становится глобальной эпидемией. Оно является причиной более 75% всех летальных случаев употребления наркотиков.

Об этом говорится во Всемирном докладе ООН по наркотикам, пишет ВВС.

В организации объясняют, что предпосылкой такого роста смертности от наркотиков стали медицинские опиоидные препараты, которые производят легально. Также среди причин – доступность дешевого героина и появление на рынке ряда новых синтетических опиатов.

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В докладе говорится, что особую тревогу вызывает распространение трамадола, который спровоцировал эпидемии наркозависимости в некоторых регионах Африки.

В ООН отмечают, что производство опиума достигло рекордного уровня. В частности, мировое производство опиумного мака возросло на 65% с 2016 по 2017 годы и составило 10,5 тысячи тонн. По подсчету организации, это самый большой показатель с начала двухтысячных.

Около 9 тысяч тонн опиатов поступают из Афганистана. Страна сейчас является "лидером" по производству опиатов в мире. Далее в антирейтинге идут Бирма, Мексика и Лаос.

Что такое опиаты?

Опиаты – это вещества, получаемые из опийного мака, или его синтетических аналогов. К ним также относят героин, синтетические средства типа фентанила, болеутоляющие средства типа оксикодона, гидрокодона, кодеина или морфина.

Опиаты действуют на рецепторы в нервных клетках мозга. Лекарственные опиоидные средства обычно используют как болеутоляющее.

Регулярное употребление опиатов может вызвать привыкание и превратиться в лекарственную зависимость.