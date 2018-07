В память о Честере Беннингтоне: песни, которые посвятили вокалисту Linkin Park

Лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон ушел из жизни ровно год назад – его тело нашли 20 июля 2017 года. Музыкант оставил после себя музыкальные хиты, которые будет слушать еще не одно поколение. А пока музыка жива – будет жива и память.

Linkin Park слушают миллионы людей по всему миру больше 20 лет. Эта музыка не только покоряла сердца слушателей, но и других музыкантов – Честер Беннингтон вдохновлял, влюблял в себя тем, насколько он кайфовал от того, что делает.

После трагического известия о смерти Беннингтона шокированы были все – родственники, близкие, друзья, фанаты. Музыканты на своих концертах исполняли хиты Linkin Park, посвящали свои песни Беннингтону, а зал подхватывал слова и пел вместе.

Мы собрали композиции, исполнение которых музыканты посвятили Честеру Беннингтону. Слушайте и помните.

Imagine Dragons tribute to Chester Bennington

На следующий день после известия о смерти на фестивале Moon and Stars (Швейцария) вокалист "Imagine Dragons" Дэн Рейнольдс посвятил исполнение песни "Rise Up" Беннингтону.

Мы потеряли невероятную легенду. Он повлиял на многих музыкантов по всему миру. Это потеря для каждого из нас. Поэтому сегодня мы хотим его поблагодарить за все, что он сделал. И наш месседж сегодня – "Оставайся живым". Если у вас есть какие-то проблемы, говорите о них, если вы страдает от депрессии – поговорите об этом с близкими. Это не то, чего нужно бояться,

– отметил Дэн.

Imagine Dragons tribute to Chester Bennington – Rise Up (видео)

30 Seconds To Mars tribute to Chester Bennington

22 июля 2017 года во время концерта "30 Seconds To Mars" в Нью-Йорке Джаред Лето посвятил Честеру Беннингтону композицию "Alibi".

30 Seconds To Mars tribute to Chester Bennington – Alibi (видео)

Позже в августе того же года Джаред Лето выступил на канале MTV с речью в память о Честере.

Он вырос для того, чтобы стать вокалистом одной из лучших рок-групп в истории музыки. Его имя Честер Беннингтон. MTV пригласили меня произнести речь о Честере и Криса Корнелла. Они были близкими друзьями, Честер исполнил "Нallelujah" на его похоронах. Через неделю Честер ушел от нас. Он был мне другом, как и для многих из вас. Он научил меня многим вещам – тяжело работать над собой, следовать за своей мечтой, быть отзывчивым и добрым. Когда я думаю о нем, я вижу его лицо, на котором всегда была улыбка. Я думаю о его жене и его 6 замечательных детях. Я думаю о его семье, о его группе, участники которой стали его братьями. Я помню его голос, который будет жить вечно. Если здесь есть кто-то, кто чувствует, что надежды нет, услышьте меня – вы не одиноки. Говорите об этом, не сдавайтесь, после тьмы всегда наступает свет,

– отметил он.

Jared Leto Pays Tribute to Linkin Park's Chester Bennington | MTV (видео)

Adam Gontier tribute to Chester Bennington

Бывший вокалист и ритм-гитарист группы Three Days Grace Адам Гонтье 21 ноября 2017 года сыграл концерт в России, где исполнил одну из самых известных композиций Linkin Park – "Breaking The Habit".

Adam Gontier tribute to Chester Bennington – Breaking The Habit (видео)

Papa Roach tribute to Chester Bennington

Американская группа Papa Roach исполнила композицию Linkin Park – "In The End" – на своем концерте в Вене.

Если среди нас есть те, кто проходит через темные времена, пожалуйста, не бойтесь, не сдавайтесь. Поднимите руки и скажите: "Да, мне нужна помощь". Давайте праздновать жизнь и то, что мы все здесь,

– заметил Джейкоби Шеддикс.

Robbie Williams tribute To Chester Bennington

Британский певец Робби Уильямс исполнил композицию "Angels" в память о Честере на своем концерте в Берлине 25 июля 2017 года.

Robbie Williams tribute To Chester Bennington – Angels (видео)

Coldplay tribute to Chester Bennington

1 августа 2017 года группа Coldplay во время своего концерта в штате Нью-Джерси (США) исполнила композицию Linkin Park – "Crawling".

Это для всех, кто сейчас за кем-то скучает,

– отметил Крис Мартин.

Coldplay tribute to Chester Bennington – Crawling (видео)

Концерт памяти Честера Беннингтона

28 октября 2017 года состоялся первый большой концерт памяти Честера Беннингтона "Linkin Park & Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington". На концерте выступили участники группы Linkin Park, а также Blink-182, участники группы System of a Down, Korn, Avenged Sevenfold, Sum 41, Bring Me the Horizon, Civil Twilight, A Day to Remember, Yellowcard и Kiiara.

Linkin Park & Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington (видео)

Во время этого же концерта состоялось, наверное, одно из лучших исполнений композиции "In The End". Куплеты исполнялись участниками группы, а остальной текст – исполнили фанаты.

In The End – Linkin Park & Friends (Celebrate Life in Honor of Chester Bennington) – видео