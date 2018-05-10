8 и 9 мая под Киевом – ни примирения, ни победы

8 мая не стало Днем примирения для жителей села Горенка Киево-Святошинского района.

Вчера неизвестные лица, которые называют себя активистами, под надзором полиции снесли забор на частном участке предпринимателя Сатовского, чтобы получить доступ к руинам заброшенного советского ДОТа времен Второй мировой войны. Готовились к акции чествования памяти жертв Великой Отечественной на 9 мая.

"Вчера внезапно для нас и полиции, активисты появились на земельном участке и начали демонтировать забор, начали срезать ворота. На вопрос сотрудников Сатовского: зачем, на каких основаниях? Мы сами готовы вам это предоставить доступ! Они ответили, что это типа все незаконно, нет документов", – рассказал адвокат В. Сатовского Юрий Радзиевский.

Со слов адвоката, из-за длительного конфликта вокруг советской руины, предпринимателю даже пришлось вывезти семью из села, а сам он не может попасть в дом уже более 2 месяцев. Полиция наблюдает за конфликтом, но помочь владельцу попасть домой не может.

"Полиция у нас аполитична. Мы не занимали ни одну, ни вторую сторону. Сейчас продолжается уголовное производство, проводится досудебное расследование", – отметил заместитель начальника Киево-Святошинского отдела полиции Алексей Перфилов.

Почтить память никто не мешал. Однако, по словам сельского головы, историческая ценность сооружения преувеличивается.

"Боев никаких не было, поэтому оно и не внесено в реестр. На уровне бытового конфликта, который существует между соседями они включили, что будто бы это ДОТ, это место, где кровь проливали, то есть бросают лозунги. На сегодняшний день эта земля принадлежит Сатовскому Владиславу", – сказал сельский голова Горенки Анатолий Драпей.

Со слов адвоката: несмотря на сомнения относительно исторической ценности сооружения предприниматель готов к компромиссу.

"Владелец ведет переговоры с органами местного самоуправления по обустройству определенного мемориала, посвященного войнам последнего столетия", – добавил адвокат В. Сатовского Юрий Радзиевский.

Решение относительно инициативы Сатовского создать мемориал на месте разрушенного ДОТа сельский совет планирует принять в конце мая.