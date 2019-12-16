В работе киевского метро произошел сбой, образовались большие очереди: фото

В работе киевского метрополитена произошел масштабный сбой. Долгое время за пользование подземкой можно было рассчитаться только старым дедовским методом – с помощью жетонов.

Через некоторое время уже можно было рассчитаться с помощью "зеленой карты" или сервиса PayPas, но э-билет и "карточка киевлянина" не работают до сих пор. Об этом рассказала журналистка 24 канала.

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В КП "Киевский метрополитен" заверили, что работа метро скоро будет восстановлена в обычном режиме.

Специалисты метрополитена на месте и перезапускают систему. Далее будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. Также проводится детальный анализ ситуации и ее причин. Еще раз извините за ваше испорченное настроение,

– сообщили в столичном метро.

Из-за сбоев в работе киевской подземки на многих станциях образовались огромные очереди. Люди не могли заплатить за проезд и ждали, когда работу метро наладят.

Сбой работы столичного метро: смотрите фото