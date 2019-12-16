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      В работе киевского метро произошел сбой, образовались большие очереди: фото

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      В киевском метро образовались огромные очереди из-за сбоя в работе

      В работе киевского метрополитена произошел масштабный сбой. Долгое время за пользование подземкой можно было рассчитаться только старым дедовским методом – с помощью жетонов.

      Через некоторое время уже можно было рассчитаться с помощью "зеленой карты" или сервиса PayPas, но э-билет и "карточка киевлянина" не работают до сих пор. Об этом рассказала журналистка 24 канала.

      К слову: Новые правила для пассажиров метро в Киеве: что теперь делать запрещено

      В КП "Киевский метрополитен" заверили, что работа метро скоро будет восстановлена в обычном режиме.

      Специалисты метрополитена на месте и перезапускают систему. Далее будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. Также проводится детальный анализ ситуации и ее причин. Еще раз извините за ваше испорченное настроение,
      – сообщили в столичном метро.

      Из-за сбоев в работе киевской подземки на многих станциях образовались огромные очереди. Люди не могли заплатить за проезд и ждали, когда работу метро наладят.

      Сбой работы столичного метро: смотрите фото

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Киева Метро
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