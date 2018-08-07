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В ресторане нардепа произошло массовое отравление людей

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Ресторан "Усадьба"
Ресторан "Усадьба" / v.lutsk.ua

В Волынской области во время празднования свадьбы отравились 22 посетителя ресторана "Усадьба", который по информации СМИ принадлежит народному депутату Сергею Мартынюку.

Об этом сообщили в областном лабораторном центре МОЗ Украины.

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Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в гостинично-ресторанном комплексе Усадьба на источниках в с. Ромашковка Киверцовского района.

"С явлениями острой кишечной инфекции обратилось 22 человека, из них трое детей. 10 больных госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальные больные лечатся амбулаторно", – говорится в заявлении.

По данным медиков, у пострадавших подтвержден диагноз сальмонеллез. Их состояние варьируется от легкой до средней степени тяжести.

Напомним, в конце июля стало известно о масштабном отравлении шаурмой в Днепровском районе Киева. Тогда из-за некачественного продукта в больницы города попали 16 пострадавших. Позже количество больных начало резко расти. Так, по состоянию на 6 августа было известно о 93 госпитализированных.

Теги: Новости Украины Здоровье Мартиняк Сергей Васильевич отравление Новости Луцка
Источник: 24 Канал
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