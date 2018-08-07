В ресторане нардепа произошло массовое отравление людей

В Волынской области во время празднования свадьбы отравились 22 посетителя ресторана "Усадьба", который по информации СМИ принадлежит народному депутату Сергею Мартынюку.

Об этом сообщили в областном лабораторном центре МОЗ Украины.

Читайте также: Отравление шаурмой: в Запорожье госпитализировали 4 человек

Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в гостинично-ресторанном комплексе Усадьба на источниках в с. Ромашковка Киверцовского района.

"С явлениями острой кишечной инфекции обратилось 22 человека, из них трое детей. 10 больных госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальные больные лечатся амбулаторно", – говорится в заявлении.

По данным медиков, у пострадавших подтвержден диагноз сальмонеллез. Их состояние варьируется от легкой до средней степени тяжести.

Напомним, в конце июля стало известно о масштабном отравлении шаурмой в Днепровском районе Киева. Тогда из-за некачественного продукта в больницы города попали 16 пострадавших. Позже количество больных начало резко расти. Так, по состоянию на 6 августа было известно о 93 госпитализированных.