В России группа Gorillaz посреди концерта покинул сцену: известная причина

Сразу после выступления в Киеве музыканты популярной группы Gorillaz отправились в столицу России, где их уже ждали поклонники. Однако артисты сумели спеть всего несколько песен, после чего покинули сцену.

Park Live Festival в Москве стал одним из самых ожидаемых событий для российских меломанов, ведь хедлайнерами шоу была популярная группа Gorillaz. Однако долгожданное выступление британцев завершилоь преждевременно.

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Причиной такого неожиданного окончания концерта стала гроза, которая к вечеру только усиливалась. Сначала артисты не обращали внимания на погодные условия и продолжали петь, однако когда мощный ливень стал угрожающим для людей, организаторы фестиваля прекратили светское мероприятие.

Преждевременное завершение выступления прокомментировали и сами вокалисты группы Gorillaz. Певцы написали обращение к своим поклонникам в Twitter.

Очень обидно, что гроза остановила наше выступление. Мы не можем управлять стихией. Ваша безопасность должна быть всегда на первом месте,

– написали участники группы Gorillaz.