В России экстренно госпитализировали известную актрису

В Москве госпитализировали народную артистку России Нину Русланову. По предварительным данным, у 72-летней актрисы возникли проблемы с сердцем.

Об этом говорится на сайте "Вокруг ТВ".

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Как сейчас себя чувствует артистка, неизвестно, ведь она не выходит на связь с журналистами.

Как пишет Life.ru, Русланова сутки чувствовала сильное недомогание, но не обращалась за медицинской помощью. В скорую актриса позвонила, когда уже не смогла терпеть боль.

Позже стало известно, что Русланова находится на плановом обследовании. По словам ее дочь Олеси, раз в полгода актриса ложится на 10 дней на обследование в связи с тем, что у Нины Ивановны стоит искусственный митральный клапан и его нужно постоянно проверять. Она также призвала поклонников не переживать и сообщила, что все нормально.

Актриса Нина Русланова

Стоит сказать, что Нина Русланова обрела мировую славу благодаря съемкам в фильмах "Афоня", "Зимняя вишня" и "Завтра была война". Всего актриса приняла участие в создании более 150 фильмов.