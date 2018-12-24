В сборной Украины по биатлону набрал обороты новый скандал

В сборной Украины по биатлону разгорелся новый скандал после того, как биатлонист Дмитрий Пидручный раскритиковал членов команды за плохую подготовку лыж к гонкам.

Теперь слово взял президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, который посоветовал Дмитрию Пидручному решать вопросы не через прессу.

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"В первую очередь, я бы советовал Диме такие вопросы решать за столом на собрании команды, а не через прессу. Я был на двух этапах Кубка мира в Поклюке и Хохфильцене, и никто из ребят по поводу лыж ко мне не обращался", – заявил Брынзак, информирует Biathlon.com.ua.

"Говорили про различные финансовые вопросы – повышение зарплат, необходимости покупки нового инвентаря, лыж и тому подобное. Я и сам видел, что не всегда лыжи работали наилучшим способом. Но о том, что так остро стоит ситуация со смазкой лыж, я узнал не от команды. Хотя я, наверное, первый, кто заинтересован, чтобы все было в порядке по всем составляющим работы внутри команды.

Я для этого и приезжаю на этапы Кубка мира, чтобы собираться вместе, за одним столом, ставить вопрос, находить решение. А не откладывать все на весну или выливать в прессу постфактум. Сейчас же вышел вариант "Валя Семеренко №2". Дима высказался на эмоциях в прямом эфире, а дальше пошла волна обсуждений, которая мало чем поможет команде и только повредит", – добавил глава ФБУ.

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Брынзак заявил, что в сборной будут решать проблему. "В телефонном режиме проконсультируемся со старшими тренерами команды, услышим их позицию... Уже сейчас после ряда звонков с обсуждением возникшей ситуации, понимаю, что не все в сервис-команде единомышленники".

Он отметил, если это системная проблема, тогда нужно укреплять сервисную бригаду.

Отметим, что сервисменами сборной Украины являются словак Душан Отченаш, россияне Роман Виролайнен и Дмитрий Медведев, а также украинец Сергей Михайленко.

Напомним, что украинский биатлонист Дмитрий Пидручный жестко раскритиковал членов команды, отвечающих за подготовку лыж к гонкам. Также украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о том, что в команде не смогли хорошо подготовить лыжи к гонкам, что и стало причиной ее неудач.