В семье Ястремской произошла трагедия, теннисистка не сыграет за Украину из-за конфликта

Отец украинской теннисистки Дайаны Ястремской Александр прокомментировал отказ своей дочери выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. По его словам, теннисистка была готова сыграть за "сине-желтых" два матча несмотря на трагедию, которая произошла в их семье.

Александр Ястремский рассказал, что после матча Дайаны с Сереной Уильямс на Australian Open в их семье произошел несчастный случай с мамой Дайаны – Мариной.

Читайте также: Свитолина ответила на обвинения Федерации тенниса Украины

"Марина, доставая бутылку с шампанским из сумки, рассматривала ее, и в этот момент бутылка взорвалась. Были нанесены очень страшные повреждения", – цитирует Александра btu.org.ua.

Как рассказал отец Дайаны, врачи спасли женщине глаза, однако пока не восстановили на 100% зрение. Марину ожидает еще одна операция. По его словам, Даяна хотела отказаться от участия в следующих турнирах, однако ее мать, придя в себя, отговорила ее от этого.

Отец Дайаны также заявил, что его дочь была готова сыграть за сборную только два матча, поскольку находится в тяжелом психологическом состоянии. Однако в сборной Украины, как утверждает Александр, они получили резкий ответ, в результате чего и возник конфликт.

Мы оставили за собой право сыграть два матча за сборную Украины. Я до сих пор не поменял билеты Дайаны. Она бы отправилась сразу же после завершения турнира в Хуахине. Но есть один важный фактор, который нас окончательно привел к решению отказаться от сборной в этот раз. Хочу напомнить, что мы жертвуем Олимпийскими играми. 5 февраля нашей маме делать очередную плановую операцию в попытке восстановить зрение. Несмотря на этот факт, Даяна готова вылететь и сыграть за свою страну два матча. Более того, я как отец просто не могу гарантировать, что она сможет физически, психологически выдержать. Однако мы получили ответ от Ольги Савчук: "сколько скажут столько и сыграет!" Поверьте, никто и никогда не будет нам указывать, нас могут только попросить!,

– сказал Александр.

"Федкап – это не простые турниры, это очень сложный ментальный срыв, там другая атмосфера, там ты играешь за Родину. Все свои матчи, которые мы сыграли, за Родину и в юниорском, в детском возрасте мы все выиграли. Привезли золото, серебро мира, Кубок Европы и никогда в жизни у нас не было поддержки Федерации тенниса. За всю нашу спортивную историю от ФТУ мы никогда ничего не получили. Это факт, даже "спасибо". Но, к сожалению, мы имеем с ней дело, потому что она завязана на Федкапе", – отметил отец теннисистки.

В Федерации тенниса Украины считают, что главной причиной отказа Элина Свитолина и Дайаны Ястремской ехать на турнир являются финансовые условия их агента Стефана Гурова.

Однако Элина Свитолина все обвинения отвергает. Элина заявила, что финансовые вопросы не были ключевым моментом в вопросе ее выступления за сборную. Свитолиной еще минимум неделю не рекомендуется тренироваться из-за травмы.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram