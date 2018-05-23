В сети опубликована скандальная интимная сцена с Меган Маркл: видео

Жена принца Гарри Меган Маркл до королевской свадьбы снималась в американском сериале "Форс-мажоры", где показано множество секс-сцен с ней.

В пилотной серии ремейка сериала "90210", который был показан по телеканалу CW в 2008-м, у Меган была небольшая роль без слов, которую в титрах обозначили как "красивая девушка, которую застали за м*нетом в машине", пишет GQ.

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Известно, что королевская семья попыталась убрать из сетей все интимные сцены с участием нынешней жены принца Гарри. Однако многие видео остались опубликованными на страницах изданий.

Смотрите видеофрагмент с Меган Маркл в сериале "90210":

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая. Все, кто следили за королевской свадьбой, вероятно, заметили недовольный вид королевы Елизаветы II – бабушки принца Гарри, которая на протяжении всей службы сидела угрюмой и ни разу не улыбнулась. Похоже, она не слишком одобряет выбор своего внука и новые детали церемонии, которые ввела Меган Маркл в свою свадьбу, не сильно понравились Ее Величеству.

Фото со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри