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В сети остро раскритиковали Кортни Кардашян за материнские обязанности

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Кортни Кардашян на отдыхе в Италии
Кортни Кардашян на отдыхе в Италии / Фото из соцсетей

Семейство Кардашян – одно из крупнейших сторонников социальных сетей. Но иногда немалое внимание людей оборачивается против звезд. Так, пользователи сети упрекнули Кортни Кардашян, что она плохо выполняет свои материнские обязанности.

Миллионы людей ежедневно ставят "лайки" на сообщениях членов семьи Кардашян, а тысячи из них пишут восторженные отзывы в комментариях. Поэтому знаменитости регулярно показывают кадры из своей повседневной жизни и отдыха. Однако не всегда опубликованные фото воспринимают положительно.

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На беспощадную критику наткнулась Кортни Кардашян, которая показала снимки с длительного отдыха в Италии. Звезда отправилась в солнечную страну с молодым бойфрендом и тремя детьми: 8-летним Мейсоном, 6-летней Пенелопой и 3-летним Рейном. На фото, которое вызвало возмущение, модель сидит на яхте и ест кусок фокачи, утверждая, что это ее дневная норма. Однако сторонников интересовал вопрос, кто занимается ее детьми в это время.

Кто сидит с вашими детьми, когда вы отдыхаете с бойфрендом? Вы плохая мама,
– написал один из хейтеров.

Кроме этого, пользователи сети упрекнули, что Кортни слишком много времени уделяет 25-летнему Юнесу, взамен совсем не заботится о своих детях. Звезда сразу же отреагировала на шквал критики и упреков.

"Мой сын фотографировал, а двое других детей сидели за столом напротив меня. Спасибо за заботу", – написала Кортни Кардашян.

 

В подтверждение своих слов следующее фото звезда опубликовала с сыном. Кортни счастливо позировала с ребенком на фоне колоритного итальянского бара. Стоит отметить, что это не единственный снимок ее детей с 3-недельного отдыха. Поэтому сторонники семьи Кардашян сразу же встали на защиту молодой мамы.

 

 

 

 

Теги: отдых Дети LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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