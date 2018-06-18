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В сети отреагировали на появление новой прозрачной кока-колы: детали

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В сети отреагировали на появление новой прозрачной кока-колы
В сети отреагировали на появление новой прозрачной кока-колы / Фото из открытых источников

Знаменитая компания Coca-Cola удивила мир необычной новинкой: коричневый напиток стал прозрачным. Кроме этого, производители заменили карамель экстрактом лимона.

 

Компания Coca-Cola сделала эксперимент и в течение года готовилась к выпуску продукции. Перед запуском производства эксперты сделали 50 образцов "очищенной" колы, оставив в результате один рецепт. Представители Coca-Cola представили новинку в Японии. В продаже прозрачный напиток появился 11 июня, а сеть изобилует отзывами пользователей.

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"Я не понимаю, какой смысл прозрачной Coca-Cola. Вкус не понравился вообще", – написала недовольна поклонница бренда.

 

"Я приобрел новую Coca-Cola, которая недавно появилась на рынке в Японии. Что произошло со всеми этими новыми вредными напитками не так? Я, конечно, не выпил это, поэтому эта прозрачная гадость быстро попала в раковину", – написал пользователь сети.

 

Среди пользователей соцсети Twitter были и такие, кто взволнованно пробовали новую кока-колу. Люди сделали яркие фото, добавив, что наконец получили возможность выпить необычный напиток, доступный только в Японии.

"Это было довольно вкусно", – поделились впечатлениями японцы.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Япония Coca-Cola
Источник: 24 Канал
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