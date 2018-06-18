В сети отреагировали на появление новой прозрачной кока-колы: детали

Знаменитая компания Coca-Cola удивила мир необычной новинкой: коричневый напиток стал прозрачным. Кроме этого, производители заменили карамель экстрактом лимона.

Компания Coca-Cola сделала эксперимент и в течение года готовилась к выпуску продукции. Перед запуском производства эксперты сделали 50 образцов "очищенной" колы, оставив в результате один рецепт. Представители Coca-Cola представили новинку в Японии. В продаже прозрачный напиток появился 11 июня, а сеть изобилует отзывами пользователей.

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"Я не понимаю, какой смысл прозрачной Coca-Cola. Вкус не понравился вообще", – написала недовольна поклонница бренда.

I don’t understand a meaning with Coca-Cola as transparence. The taste is not delicious at all ‍♀️ Though it is popular to do a drink transparently, how about anything in the US in recent Japan? #CocaColaClear #Japan #コカコーラクリア pic.twitter.com/eARTKqQ6Ya — Jlover Lily (@roselily0502) 11 червня 2018 р.

"Я приобрел новую Coca-Cola, которая недавно появилась на рынке в Японии. Что произошло со всеми этими новыми вредными напитками не так? Я, конечно, не выпил это, поэтому эта прозрачная гадость быстро попала в раковину", – написал пользователь сети.

I took one for the team and tried the new #CocaColaClear which has gone on the market #Japan-side this week. What is with all these new dirty water drinks? Clear tea, clear latte...? I don’t normally drink #Coke and this abomination was poured quickly down the sink. pic.twitter.com/9dsaWgCgUa — Cole Cameron (@colecameron) 14 червня 2018 р.

Среди пользователей соцсети Twitter были и такие, кто взволнованно пробовали новую кока-колу. Люди сделали яркие фото, добавив, что наконец получили возможность выпить необычный напиток, доступный только в Японии.

"Это было довольно вкусно", – поделились впечатлениями японцы.

since this summer available in Japan, soon here also in Thailand #CocaColaClear? pic.twitter.com/1ZKIvT8B1p — Paulinbangkok44 (@paulinbangkok44) 13 червня 2018 р.