В сети появилась курьезная реакция дочери Бейонсе на ее эротические кадры: видео
В рамках всемирного музыкального тура On The Run II, Бейонсе и Jay-Z взяли на некоторое время с собой дочь Блю Айви. Девочка танцует на трибунах, общается с фанатами, но ее реакция на эротические кадры родителей вызвала в сети настоящий фурор.
Об этом сообщается на The Daily Mail.
Событие состоялось на концерте музыкантов в Лондоне 17 июня. Девочка Блю Айви весело зажигала публику вокруг себя и общалась с людьми, которые ее узнавали, однако в один момент ее лицо начало резко меняться.
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Неизвестно, что же такого отталкивающего увидела 6-летняя Блю, но она всеми способами пыталась отворачиваться и закрывать глаза на то, что видела на сцене. Пользователи предполагают, что это могла быть трансляция на большом экране недавно опубликованных интимных фото Бейонсе и Jay-Z, или очередные откровенные танцы певцов.
Чтобы это ни было, но девочка уже успела стать героиней мемов и всех соцсетей.
К слову, Бейонсе и рэпер Jay-Z поженились в 2008 году. У звездной четы уже есть трое детей – 6-летняя Блю Айви Картер и годовалые близнецы Руми и Сер. Мировое турне музыкантов продлится до октября 2018 года.
Напомним, что концерт в Великобритании 17 июня также посетила украинская телеведущая Ольга Фреймут с мамой и дочкой Златой Митчелл. На концерте также присутствовала внучка британской королевы Елизаветы II – принцесса Евгения.
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