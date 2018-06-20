В сети появилась курьезная реакция дочери Бейонсе на ее эротические кадры: видео

В рамках всемирного музыкального тура On The Run II, Бейонсе и Jay-Z взяли на некоторое время с собой дочь Блю Айви. Девочка танцует на трибунах, общается с фанатами, но ее реакция на эротические кадры родителей вызвала в сети настоящий фурор.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

Событие состоялось на концерте музыкантов в Лондоне 17 июня. Девочка Блю Айви весело зажигала публику вокруг себя и общалась с людьми, которые ее узнавали, однако в один момент ее лицо начало резко меняться.

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Неизвестно, что же такого отталкивающего увидела 6-летняя Блю, но она всеми способами пыталась отворачиваться и закрывать глаза на то, что видела на сцене. Пользователи предполагают, что это могла быть трансляция на большом экране недавно опубликованных интимных фото Бейонсе и Jay-Z, или очередные откровенные танцы певцов.

Чтобы это ни было, но девочка уже успела стать героиней мемов и всех соцсетей.

Допис, поширений Blue Ivy Carter (@blueivycrter) 19 Чер 2018 р. о 6:08 PDT

К слову, Бейонсе и рэпер Jay-Z поженились в 2008 году. У звездной четы уже есть трое детей – 6-летняя Блю Айви Картер и годовалые близнецы Руми и Сер. Мировое турне музыкантов продлится до октября 2018 года.

Напомним, что концерт в Великобритании 17 июня также посетила украинская телеведущая Ольга Фреймут с мамой и дочкой Златой Митчелл. На концерте также присутствовала внучка британской королевы Елизаветы II – принцесса Евгения.