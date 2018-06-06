В сети появилась пышнотелая девушка-двойник Меган Маркл: невероятное сходство

Хоть Меган Маркл не продолжает актерскую карьеру, она завоевывает все большую популярность в мире. Однако, как оказалось, у герцогини Сассекской есть двойник – модель plus-size, которая поражает сходством с женой принца Гарри.

После бракосочетания принца Гарри с Меган Маркл актриса получила невероятную популярность в мире. Дети и невесты повторяют роскошный свадебный образ герцогини Сассекской, а весь мир наблюдает за всеми новостями, связанными с жизнью новоиспеченных супругов.

Читайте также: Елизавета II разместила снимок с Меган Маркл в своем кабинете: фотофакт

Но есть и такие, кто тоже получает выгоду от успеха Меган Маркл. Речь идет не о скандальных родственниках актрисы, а о модели, которая имеет поразительное сходство со звездой.

Известно, что пышнотелую манекенщицу зовут Эрика Лорен. Американка является успешной моделью plus-size в Лос-Анджелесе. Ее роскошные прямые волосы, глаза каштанового цвета, идеальная кожа и черты лица создают впечатление, что это герцогиня Сассекская с пышными формами. От такого сходства Эрика Лорен в восторге и признается, что это ей немножко помогает в карьере.

Я не могу отрицать, что есть некоторые общие черты. Я тоже мулатка, как она. Недавно увидела фотографию Меган в новостях, когда она была моложе: герцогиня выглядела так же, как и я в том возрасте,

– отметила Эрика Лорен в комментарии изданию Metro.

Допис, поширений Erica Lauren M (@theericalauren) 19 Тра 2018 р. о 5:36 PDT

Стоит отметить, что Эрика Лорен демонстрирует в социальной сети различные образы. Модель примеряет как элегантные платья, так и обычные будничные вещи. В каждом "луке" манекенщица поражает сходством с герцогиней, и почти 200 тысяч людей следят за ее жизнью в соцсети.

Допис, поширений Erica Lauren M (@theericalauren) 30 Тра 2018 р. о 12:43 PDT

Допис, поширений Erica Lauren M (@theericalauren) 29 Тра 2018 р. о 5:25 PDT

Допис, поширений Erica Lauren M (@theericalauren) 25 Тра 2018 р. о 9:22 PDT

Допис, поширений Erica Lauren M (@theericalauren) 7 Тра 2018 р. о 6:12 PDT

Допис, поширений Erica Lauren M (@theericalauren) 27 Кві 2018 р. о 7:55 PDT

Допис, поширений Erica Lauren M (@theericalauren) 29 Кві 2018 р. о 11:23 PDT

Допис, поширений Erica Lauren M (@theericalauren) 22 Кві 2018 р. о 10:12 PDT