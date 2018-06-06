18:53
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В сети появилась пышнотелая девушка-двойник Меган Маркл: невероятное сходство

166 Читати новину українською
Двойник Меган Маркл
Двойник Меган Маркл / Фото из открытых источников

Хоть Меган Маркл не продолжает актерскую карьеру, она завоевывает все большую популярность в мире. Однако, как оказалось, у герцогини Сассекской есть двойник – модель plus-size, которая поражает сходством с женой принца Гарри.

После бракосочетания принца Гарри с Меган Маркл актриса получила невероятную популярность в мире. Дети и невесты повторяют роскошный свадебный образ герцогини Сассекской, а весь мир наблюдает за всеми новостями, связанными с жизнью новоиспеченных супругов.

Читайте также: Елизавета II разместила снимок с Меган Маркл в своем кабинете: фотофакт

Но есть и такие, кто тоже получает выгоду от успеха Меган Маркл. Речь идет не о скандальных родственниках актрисы, а о модели, которая имеет поразительное сходство со звездой.

Известно, что пышнотелую манекенщицу зовут Эрика Лорен. Американка является успешной моделью plus-size в Лос-Анджелесе. Ее роскошные прямые волосы, глаза каштанового цвета, идеальная кожа и черты лица создают впечатление, что это герцогиня Сассекская с пышными формами. От такого сходства Эрика Лорен в восторге и признается, что это ей немножко помогает в карьере.

Я не могу отрицать, что есть некоторые общие черты. Я тоже мулатка, как она. Недавно увидела фотографию Меган в новостях, когда она была моложе: герцогиня выглядела так же, как и я в том возрасте,
– отметила Эрика Лорен в комментарии изданию Metro

Стоит отметить, что Эрика Лорен демонстрирует в социальной сети различные образы. Модель примеряет как элегантные платья, так и обычные будничные вещи. В каждом "луке" манекенщица поражает сходством с герцогиней, и почти 200 тысяч людей следят за ее жизнью в соцсети.

 

When I find that shirt that perfectly describes how I feel today #superthick @femininefunk

Допис, поширений Erica Lauren M (@theericalauren)

 

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сегодня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 2243
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сегодня, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 2373
День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
сегодня, 13:11 День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
Юліана Вінтюк 551
Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
сегодня, 12:01 Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
Олексій Чибісов 1393
Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
сегодня, 11:00 Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
Олександра Устінова 423
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук