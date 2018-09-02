В сети появились архивные фото Тины Кароль в купальнике

Украинская певица Тина Кароль любит поражать поклонников эффектными нарядами с пикантным декольте. Теперь в сети появились архивные снимки артистки, которая позировала перед камерой в купальнике.

За годы вокальной карьеры Тина Кароль стала своеобразным эталоном женственности и грации. Певица любит надевать соблазнительные платья, которые подчеркивают ее изящные формы.

Читайте также: Тина Кароль примерила эффектное платье с внушительным разрезом: фото

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 8 Лип 2018 р. о 11:55 PDT

В то же время блог в социальных сетях звезда заполняет эффектными выступлениями на гастролях и выходами на светские события. Однако этого поклонникам Тины Кароль иногда становится мало, поэтому в сети активно действует фан-страница артистки. Именно там люди публикуют архивные фото звезды и малоизвестные фотографии.

Недавно поклонники Тины Кароль показали снимки, на которых певица позировала в сверкающем голубом купальнике на фоне моря. Артистка засветила пышную грудь в пляжном наряде. Мокрые волосы и манящий взгляд Тины Кароль добавил сексуальности ее образу.

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 31 Сер 2018 р. о 6:55 PDT

Пользователи сети не сдерживали своего восторга от снимков. "Горячая, как хачапури", "неповторимая", "Красивая женщина всегда красивая", – написали участники фан-клуба Тины Кароль.