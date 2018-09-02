В сети появились архивные фото Тины Кароль в купальнике
Украинская певица Тина Кароль любит поражать поклонников эффектными нарядами с пикантным декольте. Теперь в сети появились архивные снимки артистки, которая позировала перед камерой в купальнике.
За годы вокальной карьеры Тина Кароль стала своеобразным эталоном женственности и грации. Певица любит надевать соблазнительные платья, которые подчеркивают ее изящные формы.
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В то же время блог в социальных сетях звезда заполняет эффектными выступлениями на гастролях и выходами на светские события. Однако этого поклонникам Тины Кароль иногда становится мало, поэтому в сети активно действует фан-страница артистки. Именно там люди публикуют архивные фото звезды и малоизвестные фотографии.
Недавно поклонники Тины Кароль показали снимки, на которых певица позировала в сверкающем голубом купальнике на фоне моря. Артистка засветила пышную грудь в пляжном наряде. Мокрые волосы и манящий взгляд Тины Кароль добавил сексуальности ее образу.
Пользователи сети не сдерживали своего восторга от снимков. "Горячая, как хачапури", "неповторимая", "Красивая женщина всегда красивая", – написали участники фан-клуба Тины Кароль.