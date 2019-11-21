В Сети появились детали приговора нардепу Иванисову за групповое изнасилование: документ

Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича, Андрей Портнов обнародовал приговор суда о признании виновным депутата фракции "Слуга народа" Романа Иванисова в покушении на групповое изнасилование.

Портнов опубликовал фото документа в своем телеграмм-канале.

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Приговор суда первой инстанции Пологовского райсуда Запорожской области от 21 марта 1996 года состоит из 26 страниц текста, написанного от руки.

Три страницы решения суда кассационной инстанции Запорожского областного суда от 17 апреля 1996 года напечатаны на пишущей машинке.

Детали приговора

В документе подробно описываются обстоятельства преступления с участием потерпевшей и четырех мужчин, в том числе 17-летнего Иванисова.

Так, из протокола судебного заседания, на котором решалась судьба нардепа, стало известно, что он с тремя другими лицами "в извращенной форме" изнасиловал девушку, которая к тому же имела ребенка.

Свою жертву они просто встретили на улице и затолкали в машину. Согласно документу 15 сентября 1995 года девушка провожала знакомую по улице Калугина в поселке Куйбышево Запорожской области.

Мимо проезжал автомобиль, из него выскочила группа людей, среди которых был и Иванисов. Сначала девушкам предложили "проехаться", а когда они отказались, начали силой заталкивать в машину. Подруга жертвы сбежала, а вот над девушкой надругались.

Преступники били ее и по очереди насиловали. Поскольку до конца преступления у Иванисова пропала эрекция и он не довел задуманное до конца, по этому пункту ему смогли инкриминировать только покушение на изнасилование.

Согласно тексту судебного приговора, Иванисов признан виновным в совершении преступлений по ст. 17 и 117 ч.3 УК 1960 года (покушение на изнасилование, совершенное группой лиц) и ст. 118 ч.2 УК от 1960 года (удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц).

В то же время, глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в комментарии изданию "РБК-Украина" заявил, что документы, обнародованные Портновым, выглядят настоящими.

Сейчас нет сомнений, что эта информация верна. Потому что она идет из нескольких источников. Если она верна, то будем на него оказывать некоторое общественное давление. Законного механизма нет, чтобы он сложил мандат. Но мнение всех однопартийцев – он должен сдать мандат,

– считает Арахамия.

Он также добавил, что тот факт, что в 1996 году президент Украины Леонид Кучма уже через несколько месяцев после приговора помиловал Иванисова, не повлияет на решение фракции о его исключении.

Отвечая на вопрос, пройдут ли дополнительные проверки нардепов "Слуги народа" из-за ситуации с Иванисовым, он пояснил, что не знает действенных способов, как это осуществить.

Мы запрашивали информацию о справках по реестрам. В реестрах, если проверить, никак эти данные не отражены... А каким образом проверять депутатов? Какое может быть средство проверки?

– добавил Арахамия.

Что известно о скандале вокруг Романа Иванисова

Суть дела

Журналист журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию, что в 1996 году действующего парламентария от "Слуги народа" Романа Иванисова приговорил Запорожский областной суд к 3,6 года лишения свободы. Его обвиняли по статьям об изнасиловании несовершеннолетней и изнасиловании несовершеннолетней неестественным способом. На момент преступления Иванисову было 17 лет.

По словам Бутусова, действующий нардеп отбыл наказание (2 года и 6 месяцев) в колонии в Мариуполе. Поэтому его судимость была погашена. В связи с этим, он имеет право быть народным депутатом.

Сам Иванисов все эти обвинения опровергает и называет их "чернухой заказной".

Что говорят в ГПУ

На брифинге 20 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов отбыл наказание за изнасилование, погасил свою судимость, поэтому сегодня его можно считать несудимым. Рябошапка добавил, что проверяла погашения судимости нардепа не ГПУ, а другие правоохранительные органы.

Впоследствии в ГПУ сделали официальное заявление, что эти слова Рябошапки не являются подтвержденными. Ведомство сегодня осуществляет проверку по этому делу, а результаты сообщат позже.

Что говорят в пропрезидентской фракции "Слуга народа" и сам президент Зеленский

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств Иванисов должен приостановить членство во фракции и партии. Но в случае опровержения информации об изнасиловании его пребывание будет восстановлено.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны подчеркнул, что заставит Иванисова сложить мандат, если будет подтверждена информация об изнасиловании.

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