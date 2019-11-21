У мережі з'явилися скандальні деталі вироку нардепу Іванісову за групове зґвалтування: документ

Ексзаступник глави адміністрації Віктора Януковича, Андрій Портнов оприлюднив вирок суду про визнання винним депутата фракції "Слуга народу" Романа Іванісова у замаху на групове зґвалтування.

Портнов опублікував фото документ у своєму телеграм-каналі.

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Вирок суду першої інстанції Пологівського райсуду Запорізької області від 21 березня 1996 року складається з 26 сторінок тексту, написаного від руки.

Три сторінки рішення суду касаційної інстанції Запорізького обласного суду від 17 квітня 1996 року надруковані на друкарській машинці.

Деталі вироку

У документі детально описуються обставини злочину за участі потерпілої та чотирьох чоловіків, у тому числі 17-річного Іванісова.

Так, з протоколу судового засідання, на якому вирішувалася доля нардепа, стало відомо, що він з трьома іншими особами "у збоченій формі" зґвалтував дівчину, яка до того ж мала дитину.

Свою жертву вони просто зустріли на вулиці і заштовхали в машину. Згідно з документом 15 вересня 1995 року дівчина проводжала знайому по вулиці Калугіна у селищі Куйбишеве Запорізької області.

Повз проїжджав автомобіль, з нього вискочила група людей, серед яких був і Іванісов. Спершу дівчатам запропонували "проїхатися", а коли вони відмовилися, почали силою заштовхувати в авто. Подруга жертви втекла, а ось над дівчиною поглумилися.

Злочинці били її і по черзі ґвалтували. Оскільки до кінця злочину у Іванісова зникла ерекція і він не довів задумане до кінця, по цьому пункту йому змогли інкримінувати тільки замах на зґвалтування.

Згідно з текстом судового вироку, Іванісов визнаний винним у скоєнні злочинів за ст. 17 і 117 ч.3 КК від 1960 року (замах на зґвалтування, вчинене групою осіб) і ст. 118 ч.2 КК від 1960 року (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб).

Водночас, глава фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у коментарі виданню "РБК-Україна" заявив, що документи оприлюднені Портновим виглядають справжніми.

Зараз немає сумнівів, що ця інформація вірна. Тому що вона йде з декількох джерел. Якщо вона вірна, то будемо на нього чинити якийсь громадський тиск. Законного механізму немає, щоб він склав мандат. Але думка всіх однопартійців – він повинен здати мандат,

– вважає Арахамія.

Він також додав, що той факт, що в 1996 році президент України Леонід Кучма вже через кілька місяців після вироку помилував Іванісова, не вплине на рішення фракції про виключення його.

Відповідаючи на питання, чи пройдуть додаткові перевірки нардепів "Слуги народу" через ситуацію з Іванісовим, він пояснив, що не знає дієвих способів як це здійснити.

Ми запитували інформацію про довідки по реєстрам. В реєстрах, якщо перевірити, ніяк ці дані не відображено... А яким чином перевіряти депутатів? Який може бути засіб перевірки?,

– додав Арахамія.

Що відомо про скандал навколо Романа Іванісова

Суть справи

Журналіст журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що у 1996 році чинного парламентаря від "Слуги народу" Романа Іванісова засудив Запорізький обласний суд до 3,6 року позбавлення волі. Його звинувачували за статтями про зґвалтування неповнолітньої та зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. На момент злочину Іванісову було 17 років.

За словами Бутусова, чинний нардеп відбув покарання (2 роки і 6 місяців) у колонії в Маріуполі. Тому його судимість було погашено. У зв’язку з цим, він має право бути народним депутатом.

Сам Іванісов усі ці обвинувачення спростовує та називає їх "замовною чорнухою".

Що кажуть у ГПУ

На брифінгу 20 листопада генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Іванісов відбув покарання за зґвалтування, тож погасив свою судимість, тому сьогодні його можна вважати несудимим. Рябоапка додав, що перевіряла погашення судимості нардепа не ГПУ, а інші правоохоронні органи.

Згодом у ГПУ зробили офіційну заяву, що ці слова Рябошапки не є підтвердженими. Відомство сьогодні здійснює перевірку щодо цієї справи, а результати її повідомлять пізніше.

Що кажуть у пропрезидентській фракції "Слуга народу" та сам президент Зеленський

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на час проведення всебічної перевірки та з’ясування всіх обставин Іванісов має призупинити членство у фракції та партії. Але у разі спростування інформації про зґвалтування його перебування буде повнолено.

Президент Володимир Зеленський, зі свого, боку наголосив, що змусить Іванісова скласти мандат, якщо буде підтверджено інформацію про зґвалтування.

До речі! Іванісов призупиняє членство у фракції "Слуга народу" через скандал із судимістю

Що відомо про Романа Іванісова: коротко