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      Зеленський змусить Іванісова скласти мандат, якщо його судимість підтвердиться

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      Зеленський заявив, що змусить Іванісова скласти мандат, якщо підтвердиться його судимість за зґвалтування неповнолітньої / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже 21 листопада змусить скласти мандат нардепа з фракції "Слуга народу" Романа Іванісова, якщо у нього буде підтвердження озвучених кричущих фактів про цього політика.

      "З приводу одного з депутатів партії "Слуга народу" я прочитав, що є скандал. Я хочу відразу сказати, що завтра (21 листопада) у мене будуть реальні дані, я хочу розібратися – фейк це чи у нього є реальна причетність до кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням", – сказав Зеленський на брифінгу в Очакові після огляду повернутих Росією українських кораблів.

      Читайте також: Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції "Слуга народу"

      Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу",
      – наголосив президент.

      Що відомо про судимість Іванісова

      Про судимість нардепа Іванісова повідомив журналіст та головний редактор сайту Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Відомо, що 21 березня 1996 року Іванісова засудили до 3,6 року позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. З цього терміну Іванісов 2 роки 6 місяців провів у виправно-трудовій колонії загального режиму в Маріуполі.

      Сам Іванісов заперечив ці факти на своїй фейсбук-сторінці та опублікував фотокопію довідки про відсутність судимості. Появу інформації про свою судимість нардеп назвав "замовною чорнухою".

      Роман Іванісов судимість згвалтування
      Роман Іванісов / Фото 5 канал

      Що кажуть у ГПУ

      Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Іванісов відбув покарання за зґвалтування, тож погасив свою судимість, відтак на сьогодні вважається несудимим. А згодом пресслужба ГПУ спростувала цю заяву Рябошапки. Натомість у ГПУ сказали, що інформація щодо підтвердження погашеної судимості Іванісова не є підтвердженою. Перевірка наразі триває, а про її результати буде офіційно повідомлено додатково.

      Що кажуть у фракції

      Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що Іванісов повинен призупинити членство в партії та фракції на час проведення всебічної перевірки та з‘ясування всіх обставин цього інциденту. Згодом сам Іванісов заявив у фейсбуці, що призупинить членство у фракції.

      В Україну повернулися всі захоплені кораблі – фото, відео
      20 листопада
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Слуга народу Скандал Верховна Рада Новини політики Новини України Роман Іванісов Володимир Зеленський Кримінальні новини Згвалтування
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