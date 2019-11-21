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      Зеленский заставит Иванисова сложить мандат, если его судимость подтвердится

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      Зеленский заявил, что заставит Иванисова сложить мандат, если подтвердится его судимость за изнасилование несовершеннолетней / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже 21 ноября заставит сложить мандат нардепа из фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, если у него будет подтверждение озвученных вопиющих фактов об этом политике.

      "Об одном из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра (21 ноября) у меня будут реальные данные, я хочу разобраться – фейк это или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием", – сказал Зеленский на брифинге в Очакове после осмотра возвращенных Россией украинских кораблей.

      Читайте также: Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа"

      Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа",
      – подчеркнул президент.

      Что известно о судимости Иванисова

      О судимости нардепа Иванисова сообщил журналист и главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Известно, что 21 марта 1996 года Иванисова приговорили к 3,6 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом. С этого срока Иванисов 2 года и 6 месяцев провел в исправительно-трудовой колонии общего режима в Мариуполе.

      Сам Иванисов опроверг эти факты на своей фейсбук-странице и опубликовал фотокопию справки об отсутствии судимости. Появление информации о своей судимости нардеп назвал "заказной чернухой".

      Роман Іванісов судимість згвалтування
      Роман Иванисов / Фото 5 канал

      Что говорят в ГПУ

      Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов отбыл наказание за изнасилование, и погасил свою судимость, поэтому сегодня считается несудимым. А потом пресс-служба ГПУ опровергла это заявление Рябошапки. Взамен в ГПУ сказали, что информация о подтверждении погашенной судимости Иванисова не подтвержденна. Проверка сейчас продолжается, а о результатах будет официально сообщено дополнительно.

      Что говорят во фракции

      Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Иванисов должен приостановить членство в партии и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств этого инцидента. Впоследствии сам Иванисов заявил в фейсбуке, что приостановит членство во фракции.

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      20 ноября
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Слуга народа Новости политики Верховная Рада Скандал Изнасилование Криминальные новости Роман Иванисов
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