В сети появились первые фото прототипа Google Pixel третьего поколения

В сети опубликовали фото прототипа Google Pixel 3 XL, на которых даже заметно кодовое имя на экране устройства – crosshatch. Стоит отметить, что Pixel 3, скорее всего, будет проходить под кодовым названием blueline, а название bonito использоваться для Pixel среднего ценового диапазона.

Об этом сообщает ITbukva.com.

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Фотографии Pixel 3 XL были сделаны членом XDA, который смог достать устройство. Он говорит, что задняя часть выполнена из стекла, а это значит, что смартфон может поддерживать беспроводную зарядку. Устройство будет работать на платформе Snapdragon 845 и будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

В верхней части экрана следуя трендам 2018 является надрез. Также изображения показывают, что Google Pixel 3 XL, пожалуй, получит сканер отпечатков пальцев на задней панели и одну камеру. Пользователи заметили небольшие косметические изменения. Например, лоток SIM-карты перемещен с левой стороны телефона в нижнюю часть, рядом с портом Type-C. Громкость и кнопки питания остаются на правой стороне телефона.



Первые фото Google Pixel 3 XL

Ожидается, что модели третьего поколения Google Pixel будут представлены уже в октябре.

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