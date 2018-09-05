В сети появились слухи о беременности Тины Кароль

Поклонники известной украинской певицы Тины Кароль заподозрили артистку в беременности.

Поводом для слухов стала публикация одной фотографии Тины Кароль в фан-клубе артистки в социальной сети Instagram.

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На фото Тина Кароль изображена в тот день, когда дала концерт в столичном торговом центре Sky Family Park. Тина позирует в ярком образе – красной кольчуге с металлическими деталями от бренда Fannieschiavoni.

Так, пользователи обратили внимание, что на одном из фото Тина держит руку на животе. Интригует также и подпись к нему.

"Не теряйтесь в догадках. Вам все известно", – говорится в комментарии под фото.

После чего поклонники начали активно комментировать снимок: "Беременна?", "Какой милый животик. Поздравляю. Наконец в этих глазах появится блеск счастья", "Подозрительно, беременна?" и другие.