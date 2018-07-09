В сети показали архивные фото с крещения Кейт Миддлтон

В сети опубликовали фотографии герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон со дня крещения.

Как известно, 9 июля в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца окрестят принца Луи – третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских.

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А церемония крещения Кейт Миддлтон состоялась 20 июня 1982 года, когда ей исполнилось почти шесть месяцев.

Крещение Кейт Миддлтон

На ретро кадрах изображена маленькая Кэтрин, которая одета в нежное белое платье, и ее родители Кэрол и Майкл Миддлтон.