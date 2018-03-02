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В сети показали, сколько будет стоить H&M в Украине

1036 Читати новину українською
Сколько будет стоить H&M в Украине?
Сколько будет стоить H&M в Украине? / flipboard.com

В этом году компания H&M официально откроет свои магазины в Украине. Как оказалось, в европейских ценниках уже указаны цены в гривнах, и цена самая дешевая.

О приходе в нашу страну известный бренд рассказывал не один год, но прошлым летом официальные представители дали окончательный ответ о дате открытия.

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По предварительным данным, первый магазин H&M откроют этой весной. И хоть сейчас еще ведется набор сотрудников, в сети появилась информация о приблизительных ценах товаров бренда на украинском рынке. Также покупатели H&M выложили фото с бирками свитшота из чешского магазина, на которой, кроме других европейских валют, указана цена в гривнах.


Фото из соцсетей

Стоит отметить, что если в Праге хлопковый свитшот можно будет купить за 29,99 евро, то в Украине аналогичная вещь стоила 849 гривен. По курсу НБУ 29,99 евро приравнивается к 981 гривнам. С чем связана такая ценовая политика – неизвестно, но очевидно, что украинский H&M станет одним из самых доступных в Европе.

Что такое H&M? Hennes & Mauritz – шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть торговли одеждой, штаб-квартира которой находится в Стокгольме и в Нью-Йорке. H&M и его дочерние компании действуют в 62 странах мира с более чем 4500 магазинов и по состоянию на 2015 год обеспечивают работой примерно 132 000 людей. Одно из преимуществ бренда – доступные цены.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: Woman.ua
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