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В сети поражены сходством образов Меган Маркл и принцессы Дианы: фотосравнение

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В сети поражены сходством образов Меган Маркл и принцессы Дианы
В сети поражены сходством образов Меган Маркл и принцессы Дианы / Фото из соцсетей

Герцогиня Сассекская Меган Маркл все чаще поражает общественность своими стильными образами. Жена принца Гарри выбирает изящные наряды, которые несколько похожи на стиль принцессы Дианы.

Об этом сообщает The Daily Mail

Недавно Меган Маркл очаровала роскошным нарядом от Oscar de la Renta на свадьбе племянницы принцессы Дианы. Герцогиня Сассекская засветилась в белом платье с голубым принтом, которое слегка оголяло ее стройную ногу. Стоит отметить, что Меган, как всегда, выглядела изящно и стильно, демонстрируя королевскую элегантность.

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И именно этот образ Меган Маркл вызвал большое обсуждение в сети. Поклонники королевской семьи усмотрели в платье подобие туники, которую мама принца Гарри, принцесса Диана, надела во время поездки в Саудовскую Аравию в 1986 году.

 

Похожий вырез, цвета и стильный растительный орнамент заставили пользователей сети предполагать, что Меган Маркл заимствует стиль принцессы Дианы. "Меган заимствует стиль леди Ди?", "Красивые принты у двух красавиц", "Такой, как принцесса Диана, ей не быть", "Действительно? Она копирует Диану. Умная девочка", – прокомментировали пользователи сети.

Мнения по этому вопросу разошлись. Другие поклонники королевской семьи стали на защиту Меган, отметив, что в этом нет никакого плагиата, поскольку наряды разные. "У Меган свой собственный стиль. Надеюсь, ей разрешат быть личностью, а не копией".

 

Допис, поширений 9Honey (@9honey)

 

 

В то же время модные критики тоже не были единодушны относительно выбора платья Меган Маркл. Одни утверждали, что это лучший наряд для летних свадебных церемоний, другие – сравнивали одежду герцогини Сассекской с объемным халатом.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Великобритания
Источник: 24 Канал
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