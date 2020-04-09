В сети распространяют адреса "больных" COVID-19 киевлян: что говорят в КГГА
В соцсетях распространяют адреса киевлян, которые якобы заболели коронавирусом. На самом деле эта информация не соответствует действительности. Злоумышленников, которые публикуют фейки и поднимают панику, уже разыскивают правоохранители.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в фейсбук.
Обратите внимание Фейки про коронавирус: как не дать себя обмануть
В сети время от времени распространяется ложная информация о киевлянах, которые заболели коронавирусом. В частности, недавно появились списки адресов, где вроде бы живут люди с подтвержденным диагнозом Covid-19. Отмечу, эта информация не соответствует действительности,
– говорится в сообщении.
По словам Поворозника, правоохранители уже проверяют возможные источники распространения этой информации.
Кроме того, в Киеве работает Мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19, специалисты которого сотрудничают с группами риска, а сейчас это более 40 тысяч киевлян. Задача центра – максимально предотвратить распространение заболевания.
"Вся информация о киевлянах, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ. Призываю не распространять недостоверную информацию", – подчеркнул заместитель главы КГГА.
Какие фейки о коронавирусе уже гуляли по сети
- Жителям Львова и Тернополя приходили сообщения о том, что якобы города будут дезифицировать с вертолетов. Схожая информация поступала и жителям Киева.
- Была также ложная информация о том, что у людей будут замерять температуру с помощью лазера.
- Также в Украине в свое время распространили фейк о выздоровлении от коронавируса 8 человек. Это также оказалось ложью.
- Ложной является также информация о том, что во львовской маршрутке избили мужчину, который кашлял. (Мол, пассажиры подумали, что у него коронавирус).
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