В сети распространяют адреса "больных" COVID-19 киевлян: что говорят в КГГА

В соцсетях распространяют адреса киевлян, которые якобы заболели коронавирусом. На самом деле эта информация не соответствует действительности. Злоумышленников, которые публикуют фейки и поднимают панику, уже разыскивают правоохранители.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в фейсбук.

Обратите внимание Фейки про коронавирус: как не дать себя обмануть

В сети время от времени распространяется ложная информация о киевлянах, которые заболели коронавирусом. В частности, недавно появились списки адресов, где вроде бы живут люди с подтвержденным диагнозом Covid-19. Отмечу, эта информация не соответствует действительности,

– говорится в сообщении.

По словам Поворозника, правоохранители уже проверяют возможные источники распространения этой информации.

Кроме того, в Киеве работает Мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19, специалисты которого сотрудничают с группами риска, а сейчас это более 40 тысяч киевлян. Задача центра – максимально предотвратить распространение заболевания.

"Вся информация о киевлянах, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ. Призываю не распространять недостоверную информацию", – подчеркнул заместитель главы КГГА.

Какие фейки о коронавирусе уже гуляли по сети