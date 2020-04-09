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      В сети распространяют адреса "больных" COVID-19 киевлян: что говорят в КГГА

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      В сети распространяют очередные фейки про коронавирус / Иллюстративное фото Getty images

      В соцсетях распространяют адреса киевлян, которые якобы заболели коронавирусом. На самом деле эта информация не соответствует действительности. Злоумышленников, которые публикуют фейки и поднимают панику, уже разыскивают правоохранители.

      Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в фейсбук.

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      В сети время от времени распространяется ложная информация о киевлянах, которые заболели коронавирусом. В частности, недавно появились списки адресов, где вроде бы живут люди с подтвержденным диагнозом Covid-19. Отмечу, эта информация не соответствует действительности,
      – говорится в сообщении.

      По словам Поворозника, правоохранители уже проверяют возможные источники распространения этой информации.

      Кроме того, в Киеве работает Мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19, специалисты которого сотрудничают с группами риска, а сейчас это более 40 тысяч киевлян. Задача центра – максимально предотвратить распространение заболевания.

      "Вся информация о киевлянах, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ. Призываю не распространять недостоверную информацию", – подчеркнул заместитель главы КГГА.

      Какие фейки о коронавирусе уже гуляли по сети

      • Жителям Львова и Тернополя приходили сообщения о том, что якобы города будут дезифицировать с вертолетов. Схожая информация поступала и жителям Киева.
      • Была также ложная информация о том, что у людей будут замерять температуру с помощью лазера.
      • Также в Украине в свое время распространили фейк о выздоровлении от коронавируса 8 человек. Это также оказалось ложью.
      • Ложной является также информация о том, что во львовской маршрутке избили мужчину, который кашлял. (Мол, пассажиры подумали, что у него коронавирус).
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Полиция Коронавирус в Украине Фейки про коронавирус Коронавирус COVID-19 КГГА Новости Киева
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