В сети вышел первый трейлер политической драмы "Главный кандидат" с Хью Джекманом: видео

В сети вышел первый трейлер фильма "Главный кандидат", который основан на реальных событиях. Главную роль кандидата в президенты в нем сыграл 49-летний актер Хью Джекман.

Джекман играет главную мужскую роль – политика по имени Гэри Харт, который в 1987 году баллотировался на пост президента от Демократической партии США. Он лидировал в предвыборной гонке, но из-за обвинения СМИ во внебрачных связях его рейтинг упал и он проиграл выборы.

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Кроме того, в фильме снимались актеры Вера Фармига, Дж. К. Симмонс, Сара Пакстон и другие.

Режиссер Джейсон Рейтман отмечает, что зрители увидят десятки разных точек зрения.

В прокат фильм выйдет в ноябре этого года.

Трейлер фильма "Главный кандидат": смотреть онлайн