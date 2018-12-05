20:24
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В "Шахтере" обещают вернуть Лигу чемпионов в Харьков

      72 Читати новину українською
      Паулу Фонсека обратился к болельщикам
      Паулу Фонсека обратился к болельщикам / shakhtar.com

      Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека обратился к болельщикам в связи с переносом матча "Шахтер" – "Лион" в Киев.

      В частности, португальский специалист пообещал, что команда приложит максимальные усилия, чтобы Лига чемпионов вернулась на ОСК "Металлист" в 2019 году.

      Читайте также: "Шахтер" – "Лион", "Ливерпуль" – "Наполи": какой результат нужен командам, чтобы пройти в 1/8

      В поединках с "Хоффенхаймом" и "Манчестер Сити" у нас была фантастическая поддержка на ОСК "Металлист". Сожалеем, что матч перенесен. Это неудобство для тех наших болельщиков, которые планировали посетить игру в Харькове. Однако мы приложим максимальные усилия, чтобы Лига чемпионов вернулась на ОСК "Металлист" в следующем году. Надеемся на вашу поддержку в Киеве!,
      – цитирует Фонсека официальный сайт дончан.

      Напомним, что 12 декабря на НСК "Олимпийский" сыграют свой матч в Лиге чемпионов "Шахтер" и "Лион", которые должны были играть этот матч в Харькове на стадионе "Металлист". 24 Канал писал, что причиной переноса матча из Харькова в Киев стало введение военного положения в Харьковской области. В УЕФА заявили, что они не будут проводить матчи в таких регионах.

      Теги: Шахтер Лига чемпионов Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Иногда они возвращаются, или почему экс-чиновники Украины не садятся за решетку?
      сегодня , 20:02 Иногда они возвращаются, или почему экс-чиновники Украины не садятся за решетку?
      Наталя Ромашова 27
      Чому Путін не йде на військову ескалацію саме зараз
      сегодня , 19:02 Чому Путін не йде на військову ескалацію саме зараз
      Дмитро Снєгирьов 1931
      Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      сегодня , 09:01 Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      166
      Российские паспорта для украинцев: о целях Москвы и последствиях для Украины
      сегодня , 19:01 Российские паспорта для украинцев: о целях Москвы и последствиях для Украины
      Інна Жолобович 918
      УКРОП избрал Александра Шевченко кандидатом в президенты
      сегодня , 18:14 УКРОП избрал Александра Шевченко кандидатом в президенты
      118
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук