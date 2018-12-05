В "Шахтере" обещают вернуть Лигу чемпионов в Харьков

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека обратился к болельщикам в связи с переносом матча "Шахтер" – "Лион" в Киев.

В частности, португальский специалист пообещал, что команда приложит максимальные усилия, чтобы Лига чемпионов вернулась на ОСК "Металлист" в 2019 году.

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В поединках с "Хоффенхаймом" и "Манчестер Сити" у нас была фантастическая поддержка на ОСК "Металлист". Сожалеем, что матч перенесен. Это неудобство для тех наших болельщиков, которые планировали посетить игру в Харькове. Однако мы приложим максимальные усилия, чтобы Лига чемпионов вернулась на ОСК "Металлист" в следующем году. Надеемся на вашу поддержку в Киеве!,

– цитирует Фонсека официальный сайт дончан.

Напомним, что 12 декабря на НСК "Олимпийский" сыграют свой матч в Лиге чемпионов "Шахтер" и "Лион", которые должны были играть этот матч в Харькове на стадионе "Металлист". 24 Канал писал, что причиной переноса матча из Харькова в Киев стало введение военного положения в Харьковской области. В УЕФА заявили, что они не будут проводить матчи в таких регионах.