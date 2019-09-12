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      В "Слуге народа" снова заговорили о досрочных местных выборах

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      В "Слуге народа" допускают досрочные местные выборы
      В "Слуге народа" допускают досрочные местные выборы / 24 канал

      Досрочные местные выборы могут провести в нескольких областях после того, как так завершится процесс формирования местных общин.

      Нужно, чтобы завершился процесс децентрализации, об этом сказал заместитель главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутат "Слуги народа" Александр Качура.

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      Он анонсировал, что это может произойти весной. В каких именно регионах могут состояться досрочные местные выборы, Качура не сообщил. Однако отметил, что есть "пробленые города", такие как Одесса, Харьков, Луцк и Киев.

      Я не исключаю такой вариант, потому что если процесс децентрализации завершится, все общины будут сформированы, тогда понятно, что логична перезагрузка. Но есть много регионов, и я об этом говорил и руководству нашей партии, и Офису президента, которые следует перезагрузить сейчас,
      – сказал он.

      Отметим, о возможности скорейшего проведения местных выборов в президентской партии говорят, но конкретики мало. В частности, глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. По его словам, они должны продемонстрировать власти на местах, как к ней реально относятся люди.

      Так когда в Украине должны состояться местные выборы?

      Согласно Конституции Украины, они проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы запланированы на октябрь 2020 года. Однако не все так просто.

      В частности, вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.

      Несмотря на это, многие эксперты прогнозируют, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Местные выборы 2020 Законодательство
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