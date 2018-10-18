В спортзале без макияжа: 52-летняя Синди Кроуфорд потрясла своим видом

Легендарная модель 90-х Синди Кроуфорд продемонстрировала своим поклонникам в социальных сетях, как она поддерживает прекрасную фигуру.

Новое фото Синди опубликовала на своей странице в Instagram.

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Как известно, звезда тщательно следит за своим внешним видом. Так, кроме здорового питания и правильного ухода за собой, Кроуфорд не пропускает тренировки в спортзале.

"Ранняя птичка ходит в спортзал", – прокомментировала свой снимок супермодель.

Пользователи сети были в восторге от последнего снимка Синди, так как без макияжа она выглядит естественно и красиво.



Синди Кроуфорд / Instagram